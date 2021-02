Voici comment savoir si ton crush est intéressé par toi selon son signe astrologique

Quand vient le temps de «dater» quelqu’un, il peut être parfois difficile de faire les premiers pas, car on ne sait pas si l’autre ressent les mêmes choses que nous.

Si vous connaissez le signe astrologique de votre «crush» du moment, il peut toutefois être possible de déchiffrer son attitude et ses non-dits pour découvrir si l’attraction est réciproque.

Selon les stéréotypes, voici les comportements habituellement adoptés par les 12 signes du zodiaque quand ils ont un «kick» sur quelqu’un.

Capricorne, Scorpion, Taureau

Comment montrent-ils leur intérêt : Ils vont toujours vous regarder (bien malgré eux)

Étant des signes très observateurs et calculateurs, ces derniers vont préférer garder une distance afin de mieux vous analyser avant de vous approcher. Ces signes sont parfois plus discrets et ils aiment passer leur message à travers leur regard.

Leurs yeux sont magnétiquement attirés vers leur «crush» et auront tendance à lever le regard vers lui dès qu’il entre dans une pièce.

Verseau, Gémeaux Bélier

Comment montrent-ils leur intérêt : Ils vous niaisent un peu, viennent toujours vous parler

Ces signes n’ont pas peur des rapprochements physiques. C’est donc normal pour eux de venir s’asseoir à côté de vous, passer un bras autour de vos épaules, parler très près de vous... ce sont toutes des tactiques pour démontrer leur intérêt. Ce seront eux qui seront les plus rapides à infiltrer vos « dms » et vous couvrir de compliments à demi subtils.

Bref, ce sont les trois signes qui habituellement montrent de la façon la plus évidente qu’ils ont un kick sur quelqu’un!

Poissons, Cancer, Vierge

Comment montrent-ils leur intérêt : Ils ne savent plus quoi dire en votre présence et deviennent gênés

L’hypersensibilité des Poissons et des Cancer les rend vulnérables c’est pourquoi ils auront tendance à se refermer. De leur côté les Vierge peuvent blâmer leur esprit hyper analytique et terre à terre qui tente à tout prix de les faire redescendre de leur nuage quand ils ont un « crush », les rendant muets comme une carpe devant l’être convoité.

Ces trois signes utilisent surtout leur langage corporel pour démontrer leur affection, puisque les conversations ont tendance à être plus difficiles pour eux lorsqu’ils ont un intérêt amoureux.

Lion, Sagittaire, Balance

Comment montrent-ils leur intérêt : Ils rient de toutes vos « jokes » et essaient de vous faire rire en retour

Ceux nés sous ces signes veulent vous impressionner. Ils veulent être le centre d’attention et utilisent souvent l’humour ou encore des anecdotes enlevantes pour la capter. Ils vont aussi parfois rire très fort pour attirer les regards vers eux lorsqu’il y a beaucoup de gens autour.

S’ils sont en conversation avec vous, ils vont vous faire sentir comme la personne la plus importante sur terre et ils maintiennent toujours le regard de leurs interlocuteurs.

