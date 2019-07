On vous parle souvent de la marque Eyes Lips Face (E.L.F), parce que ses produits ne sont pas chers et la plupart du temps, de très bonne qualité.

Il y a quelques mois, le youtubeur Jeffree Star avait fait une comparaison entre deux bases de maquillage, le E.L.F Poreless Putty Primer contre le Silk Canvas Primer de la marque Tatcha. La grosse différence entre les deux produits? Leur prix, puisque le produit de E.L.F serait un «dupe» à seulement 8$ pour celui de Tatcha, qui se détaille à plus de 60$ sur le site de Sephora .

Jeffree Star, véritable sommité dans le monde des beauty gurus, avait vanté les mérites du produit de E.L.F et en peu de temps, le produit était complètement sold-out sur le site, et ce, pendant longtemps. Il semble que la compagnie ait eu de la difficulté à répondre à la demande entraînant une pénurie qui a perduré.

La bonne nouvelle? Le «primer» (qui aiderait à lisser le visage, effacer les pores et faire tenir le maquillage plus longtemps) est de retour depuis peu sur le site de la marque de maquillage à bas prix! En plus, près d'une centaine de commentaires de clients viennent confirmer que le pro

duit est un incontournable de la marque, la base ayant récolté 4,3 étoiles sur 5!

Avec le temps chaud qui est arrivé, plusieurs personnes ont besoin d'un «petit plus» pour faire tenir leur maquillage et à ce prix, ce produit vaut la peine d'être essayé!