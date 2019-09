Après le succès de la comédie noire The End of the F***ing World, les fans attendaient impatiemment de nouveaux épisodes de la série.

On se souvient que l’émission raconte l’histoire de James, un psychopathe autoproclamé, et Alyssa, sa future victime potentielle...

Les deux adolescents partent en road trip et une suite de mésaventures les poussent à commettre un meurtre, ce qui, contre toutes attentes, rapproche la paire.

Voici tout ce qu’on sait sur la saison 2 de The End of the F***ing World

La fin de la saison 1

À la toute fin de la première saison, James et Alyssa se font accoster par la police.

Les dernières images montrent James qui tente de se sauver, puis on entend un coup de feu. Est-il mort? On ne le sait toujours pas.

L’émission s’inspire d’un roman graphique

La série se base sur un roman graphique du même nom par l’auteur Charles Forsman.

Le roman se termine exactement comme la dernière émission alors, techniquement, il n’y a plus d’histoire à raconter.

L’auteur du livre a par contre donné sa bénédiction à la scénariste Charlie Covell pour qu'elle puisse continuer l’histoire de ses personnages pour la saison 2.

Forsman fait entièrement confiance à l’imagination de Covell et l’a même décrite comme brillante.

Le tournage a débuté au printemps 2019

L’actrice principale, Jessica Barden, a annoncé sur son compte Instagram que le tournage recommençait officiellement en date du 1er mars 2019.

Elle avait accompagné l’image de la phrase «Joyeux Noël», laissant entendre que la saison pourrait être disponible en décembre! On connaît maintenant la date officielle de sortie, et c'est plus tôt qu'on le croyait.

Les acteurs principaux seront de retour

On sait que Jessica Barden sera de retour dans son rôle d’Alyssa. Il semble aussi qu'elle aura maintenant un emploi en tant que serveuse selon la publication Instagram de l'actrice.

Pour ce qui est d'Alex Lawther dans le rôle de James, aucune confirmation n'a été donnée par les producteurs de l'émission. Cela reste donc un mystère à savoir, si James est mort ou non!

Il y aura de nouveaux personnages

L'actrice anglaise Naomi Ackie de 26 ans va interpréter Bonnie, un tout nouveau personnage dans l'univers. Elle serait une étrangère dans la ville avec un passé trouble et une connexion étrange avec Alyssa. Intrigant!

La saison 2 sera sur Netflix, mais après sa diffusion Channel 4

Plusieurs croyaient que la série était une production originale de Netflix, mais c’est plutôt Channel 4, une chaîne britannique, qui détient la primeur.

La saison 1 était arrivée sur Netflix 3 mois après avoir été diffusée sur Channel 4. La saison 2 sera pour sa part disponible partout en même temps, puis plus tard sur Netflix Angleterre.

On connaît enfin la date de sortie de la saison 2

La bonne nouvelle est enfin sortie : la saison 2 de The End of the F***ing World sera disponible en novembre 2019!

Il n'y a pas encore de bande-annonce au moment d'écrire ces lignes, mais elle ne saura tarder à être enfin dévoilée.

On a très hâte!