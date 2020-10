Les célébrités et influenceuses portent toutes ce modèle de jean Levi’s

Si on porte, depuis quelques années déjà, le mom jean, un nouveau venu commence à tranquillement devenir le préféré des vedettes et des amatrices de mode.

On le sait, le jean 501 de Levi’s est un classique que la plupart des filles (et des gars!) ont dans leur garde-robe. La marque iconique pousse toutefois le bouchon, cette année, en proposant le modèle ribcage, et tout le monde capote dessus depuis sa sortie.

Jean ribcage de Levi’s, 118$, levis.com

Jean ribcage de Levi’s, 128$, levis.com

C’est que les gens ont remarqué que l’extra-taille haute (le jean monte jusqu’aux côtes, d’où son nom) et la coupe droite des jambes sont flatteurs pour toutes les silhouettes. C’est aussi un modèle qui se porte avec des running shoes autant que des bottines à talons; un t-shirt, autant qu’une blouse en soie.

Puisqu’il est VRAIMENT taille haute, il devient le meilleur ami de tous les crop tops de notre garde-robe.

Plusieurs vedettes ont déjà été vues avec cette nouveauté Levi’s, incluant la mannequin et épouse de Justin Bieber, Hailey Bieber.

AFP

Emma Chamberlain est également fan des jeans ribcage.

Tout comme Addison Rae, qui les aime dans un colori très délavé.

Bref, c'est LA paire de jean à avoir dans sa garde-robe cet automne!

s

s

