Voici tout ce qu'on sait sur la nouvelle série inspirée de «Baby-Sitters Club»

L'année dernière, Netflix annoncait qu'ils prévoyaient adapter la série de livres The Baby-Sitters Club en émission, et on a enfin droit à une bande-annonce!

Un véritable incontournable littéraire des années 80 et 90, ces livres racontent le quotidien de meilleures amies qui forment ensemble un club de gardiennes. Netflix reprendra exactement ce concept, mais sous forme d’une série de 10 épisodes.

Chaque émission suivra le quotidien des cinq meilleures amies à travers leurs histoires de coeur, leurs aventures rocambolesques avec les enfants qu’elles gardent et leur entreprise de gardiennage assez lucrative, merci.

Un film inspiré des livres avait été réalisé en 1995 et mettait en vedette une très jeune Rachael Leigh Cook.

La courte bande-annonce dévoilée par Netflix montre le fameux téléphone qui sonne, et les 5 BFFs du club des baby-sitters sont toutes là pour y répondre. On peut lire sur l'écran «Chaque génération a un appel». Frissons de nostalgie garantis!

Voici les 5 actrices qui incarnent les jeunes baby-sitters:

Kristy Thomas est jouée par Sophie Grace.

Mary-Anne Spier par Malia Baker.

Claudia Kishi par Momona Tamada.

Stacey McGill par Shay Rudolph.

Finalement, Dawn Shaefer est jouée par Xochitl Gomez.

Il a aussi été annoncé que Alicia Silverstone, qu'on connaît pour son rôle légendaire de Cher dans Clueless, tient le rôle de Elizabeth Thomas-Brewer, la mère de Sophie.

On sait maintenant que la série se déroulera maintenant, et dans les années 80 comme dans les livres. Des thèmes modernes, comme le divorce et le racisme, seront explorés. En tout cas, il y a en masse de contenu pour inspirer la série : il existe près de 100 livres du The Baby-Sitters Club!

La première saison sera disponible sur Netflix dès le 3 juillet. On a hâte!