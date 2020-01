10 façons de te gâter pour la Saint-Valentin si tu es seule pour la célébrer

La Saint-Valentin peut définitivement être un évènement ardu quand on est célibataire. Disons qu’il est plutôt difficile d’ignorer les 350 publications qui en parlent en masse sur les réseaux sociaux.

Par contre, ce n’est pas parce que vous êtes seule que vous ne pouvez pas célébrer l’amour que vous avez pour vous-même, l’amour de soi. Après tout, vous êtes la personne avec qui vous devrez vivre toute votre vie, aussi bien s’aimer!

Voici donc 10 façons de vous faire plaisir en cette journée de l’amour si vous êtes seule:

1. Se commander une bonne bouffe et la faire livrer chez vous

Si vous avez déjà planifié de rester à la maison, vous pouvez tout de même vous gâter en vous commandant de la bonne bouffe. Permettez-vous quelque chose de meilleur que la vieille poutine du coin. Des sushis, un bon pad thaï, une giga salade... Peu importe, sortez un peu plus de sous et gâtez-vous.

2. Laissez-vous dorloter au spa, avec un massage ou un soin

Qui dit prendre soin de soi, dit spa. Que vous soyez seule ou avec une amie, payez-vous un soin que vous avez toujours eu envie d’essayer : un bain de boue, d’algues, un soin de la peau, un massage aux pierres chaudes, etc. Vous le méritez!

3. Achetez-vous des fleurs et/ou une grosse boîte de chocolats

Le plaisir d’avoir des fleurs fraîches comme décoration, ce n’est pas réservé aux gens en couple. Faites-vous plaisir en vous offrant ce que vous auriez aimé recevoir si vous aviez été en couple. Pas besoin de personne pour ça!

4. Organisez-vous une soirée foodie dans un bon restaurant

Agrippez-vous à votre amie célibataire et réservez dans un bon restaurant où il y a des bons cocktails ou du bon vin. Manger fait du bien à l’âme et en cette soirée de l’amour, permettez-vous deux entrées et même un dessert. Personne ne va vous juger de toute façon.

5. Participez à une classe de yoga ou de méditation

Prendre soin de soi, c’est aussi prendre soin de son mental. Le yoga est réputé pour contrôler l'esprit et chasser les mauvaises pensées du quotidien. Prenez une classe et laissez-vous bercer par ce sport qui vous changera les idées.

6. Faites-vous une soirée marathon de comédies romantiques

Vous n’avez aucune envie de sortir de chez vous? Pas de problème. Sortez vos doudous, vos oreillers, votre pop corn et organisez-vous un marathon de films dans le confort de votre chez-vous. Il n’y a pas de mal à ça et ça fait vraiment du bien!

7. Dépensez vos économies avec une virée shopping réparatrice

Avouons-le, magasiner, ça fait franchement du bien quand on se sent plus ou moins bien. La Saint-Valentin est l’occasion parfaite de se chouchouter soi-même et de s’offrir de belles pièces de vêtements et de lingerie, pourquoi pas?

8. Riez en regardant un spectacle d’humour

Quoi de mieux que de rire pour chasser les blues de la Saint-Valentin? Rendez-vous avec des amis à une soirée d’humour ou organisez-en une chez vous avec les nombreux numéros d’humour sur Netflix.

9. Planifiez-vous une date sans attente

Cela peut sembler drôle, mais pourquoi ne pas aller en date à la Saint-Valentin? Que ce soit avec un inconnu ou avec un ami qui vous fait de l’œil, organisez une soirée amusante à faire ensemble. Même si cela ne marche pas après, vous aurez passé une belle soirée qui vous changera les idées.

10. Sortez danser avec vos amies célibataires

Dernière option et la plus olé olé : sortez avec vos amies. Même si la Saint-Valentin est en semaine cette année, mettez-vous cute et sortez prendre un verre avec vos amies. L’occasion parfaite de fêter votre célibat et qui sait, peut-être même de rencontrer?