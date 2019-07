Quiz

Cheryl

Lara Jean

Sarah

Raph

Maeve

Veronica

Ta jumelle vestimentaire est Cheryl Blossom de «Riverdale»! Jamais sans tes talons hauts, les mots d’ordre de ton style sont: sexy et flamboyante. Tu n’as pas peur de l’attention et des regards. Au contraire, quand tu t’habilles, c’est pour être remarquée ! Tes tenues laissent savoir que tu as confiance en toi et que tu t’assumes.

Ta jumelle vestimentaire est Lara Jean de «To All the Boys I’ve Loved Before». Les années 70 t’inspirent et ça te donne un look cute, mais avec beaucoup de style. Tu aimes mélanger les textures et les motifs : le jeans, le corduroy et le suède dominent ta garde-robe. Tu sais fusionner la nostalgie avec les dernières tendances et ça marche toujours.

Ta jumelle vestimentaire est Sarah de «Le Chalet». Pour toi, le confort et le style vont ensemble. Toutes tes tenues sont chics, mais sans effort. Tu pourrais vivre dans un pull et ta paire de pantalons favorite. Tant que c’est chaud et assez mou pour passer de la piste de ski au sofa, c’est parfait pour toi!

Ta jumelle vestimentaire est Raphaëlle de «Jérémie». Si on te cherche, tu es probablement dehors ou en train de bouger quelque part. Pour te suivre dans ton rythme de vie effréné, tes vêtements ont d’affaire à être pratico-pratiques! L’été, tu vis dans tes shorts de jeans préférés et en camisole. L’hiver, tu attends que ce soit l’été à nouveau!

Ta jumelle vestimentaire est Maeve de «Sex Education». Tu es la rebelle et la rockeuse de ton groupe. Aucune de tes tenues n’est vraiment complète sans ton blouson de cuir ou bien une paire de bottes de combat. Ta couleur favorite est le noir et tu as un chandail de groupe rock des années 80 pour chaque jour de la semaine.

Ta jumelle vestimentaire est Veronica Lodge de «Riverdale»! La citation «habille-toi pour l’emploi que tu veux, pas celui que tu as» a été écrite pour toi. On dirait toujours que tu es entre un rendez-vous avec ton comptable et un autre avec ton assistant. Jamais sans ton collier de perles, ton style est classique, mais il inspire le respect et l’attention que tu mérites.

