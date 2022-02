15 choses que seuls les célibataires vont comprendre à la Saint-Valentin

La Saint-Valentin est à nos portes! Pour certains, c'est le moment de l'année où ils vont cacher leur téléphone bien loin pour ne pas se faire emporter par la vague de déclarations d'amour qui inonde les réseaux sociaux.

Cette année, prenez du temps pour vous. Vivre la fête de l'amour célibataire, quand on y pense, c'est loin d'être un désastre! En plus, la Saint-Valentin est un lundi et personne n'aime vraiment les lundis.

Voici donc 15 choses que seules les célibataires à la Saint-Valentin comprendront:

1. Vous n'avez pas à faire de cadeau ou à payer pour deux

Les cadeaux, le resto, oui, mais tout pour VOUS. Vous le méritez après tout!

2. Vous n’avez pas à vous casser la tête pour trouver une activité originale et pas trop dispendieuse

Les couples cherchent toujours LA sortie parfaite pour cette soirée. Un casse-tête auquel vous n’avez pas à vous souciez.

3. Vous n'avez pas à faire étalage de votre couple sur les réseaux sociaux

Chaque année, le 14 février devient le festival des photos de couples, de cadeaux et de dates sur Instagram et Facebook. On peut s'offrir une soirée sans téléphone avec plaisir.

4. Vous vous consolez en vous disant que vous n’encouragez pas cette fête commerciale

Pourquoi existe-t-il une journée pour se dire que l’on s’aime? Ce n’est qu’une célébration pour dépenser sous le prétexte de l’amour.

5. Vous profitez de cette occasion pour vous réunir entre ami.es célibataires et fêter votre liberté

Cette année plus que jamais, c'est l'occasion de se retrouver entre amies et célébrer avec les personnes qui vous ont manqué. Ça aussi, c'est de l'amour.

6. ...ou au contraire, tout le monde est occupé et vous pouvez rester seule sans être dérangée

La solitude heureuse! Un masque, un bain, un verre de vin...le self-care peut aller bien loin.

7. Vous êtes encore la cible de vos proches avec la question «Pis, as-tu un p'tit valentin?»

«Non matante, ça n'a pas changé depuis le temps des fêtes. Ça va aller à l’année prochaine, désolée!»

8. Vous n’avez pas à chercher là où il reste des places au resto avec la réouverture

Vous y avez pensé d'avance pour du take-out de votre resto préféré ou une table pour une personne. Futé!

9. Vous pouvez rester chez vous en mou à écouter des films

Bon, ok. Celle-là est rendue une trop grande habitude depuis deux ans mais une journée de plus, on la prend.

10. Vous vous réjouissez de ne pas contribuer aux clichés ambulants de la Saint-Valentin

Roses, cartes, chocolats, ourson en peluche... un peu quétaine, en effet. Cette année, ce sera verre de vino et rien d’autre!

11. Même si vous détestez cette fête, vous imaginez quand même que l’an prochain, vous aurez la chance de fêter l’amour accompagné...

Ce serait mentir de dire que vous n’y avez pas songé une seconde, soyons honnête.

12. Vous pourrez vous procurer des chocolats et des bonbons à rabais

Les rabais sur le chocolat, seul vrai point positif de la Saint-Valentin, on s’entend.

13. Votre Valentin a peut-être quatre pattes, mais il vous place au centre de son univers

Même si vous êtes le centre des blagues de Cat lady et de Dog mom dans votre entourage, votre foyer est rempli de poils d'animaux, de ronronnements et d'amour.

14. Vous pouvez profiter de cette fête de l’amour pour aller en date

Dater en pandémie n'a pas été de tout repos, mais peut être un jeu assez amusant si vous osez vous aventurer. Une activité extérieure ou une sortie au resto pourront vous faire passer un bon moment.

15. Vous n'avez pas à faire de compromis Superbowl / Saint-Valentin / Soir de semaine

Le calendrier de février est plutôt chargé côté évènements et fêtes. Plusieurs couples ont probablement eu à négocier une soirée de Saint-Valentin et une soirée de messe du Football pour pouvoir profiter pleinement des deux, puisqu'on ne profite pas vraiment d'une soirée romantique un lundi. C'est léger quand on n'a de compte à rendre à personne!

