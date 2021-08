[QUIZ] Seuls ceux qui ont vu TOUTES les comédies romantiques peuvent réussir ce quiz

Comment ne pas aimer les comédies romantiques, ce genre cinématographique qui nous fait sourire et rêver à la fois. Si vous êtes du genre à courir au cinéma dès qu'une nouvelle RomCom sort ou vous ruer sur Netflix quand la suite d'un Too All the Boys ou Kissing Booth est dévoilée, vous êtes au bon endroit.

Experts en comédies romantiques, voici le quiz parfait qui va tester vos connaissances:

Quiz À qui Lara Jean écrit-elle ses 5 lettres dans «To All the Boys I’ve Loved Before» / «À tous les garçons que j'ai aimés»? Alex, Kyle, Peter, Johnny et Marc Alex, Kenny, Lucas, Josh et Marc Kenny, Peter, Lucas, John et Josh Kenny, Kyle, Chris, Marc et John Quel est le nom du chihuahua de Elle dans «Legally blonde» / «Blonde et légale»? Bubbles Bamboo Bambi Buiser Qu’est-ce que Stacy et Kevin doivent confectionner pour remporter la compétition de pâtisserie à la fin de «The Princess Switch» / «La Princesse de Chicago»? Des biscuits Des cupcakes Un gâteau Une tarte Où Harper travaille-t-elle dans «Set it Up» / «Petits contrecoups»? Un blogue sportif Un magazine de mode Une station de télé Une compagnie de maquillage Quel pseudonyme Simon utilise-t-il quand il écrit des courriels au garçon anonyme dans «Love, Simon» / «Avec Amour, Simon»? Cyrano Roméo Jacques Maverick Quel est le nom de la clique de filles populaires dans «The Kissing Booth»? Les «OMG girls» Les «Cool girls» Les «Plastics» Les «Pretty girls» Quelle est la réponse à la question de math à laquelle Cady doit répondre à la fin de «Mean Girls» / «Méchantes Ados»? La limite est 1 La limite est -1 La limite est 0 La limite n’existe pas Où se déroule le film «Bring it On» / Le «Tout Pour le Tout»? À Orlando, en Floride À San Diego, en Californie À Los Angeles, en Californie À Miami, en Floride De quelle endroit Mia est-elle princesse dans «The Princess Diaries» / «Journal d'une Princesse»? Genovia Belgrave Dubrovnik Latvia À quelle fleur Sierra se compare-t-elle dans «Sierra Burgess is a Loser» / «Sierra Burgess est une perdante»? Une rose Une marguerite Une orchidée Un tournesol Partagez votre résultat sur Facebook

