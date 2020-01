[QUIZ] De zéro à Joe dans «You», à quel point es-tu «stalker»?

Quiz

Non, Thank U, Next.

Pas du tout

À tes heures

Détective

Joe

Tu n’est pas du tout «stalker», bravo! Tu vis ta vie sans te mêler de celle des autres. Tu n’es pas du genre à passer des heures sur les réseaux sociaux ou à écouter des émissions de télé-réalité. Tu fais confiance aux gens, mais parfois un peu trop. Fais attention, tu pourrais être déçu(e).

Tu es «stalker» à tes heures! Règle générale, tu es du style: «vivre et laisser vivre». Par contre, si quelqu’un te prouve qu’il ou elle n’est pas digne de confiance, tu peux sortir ta loupe et ton chapeau de Sherlock Holmes sans problème! Tu vois le bon chez les gens, mais tu te protèges quand même, continue comme ça!

Tu es un(e) véritable détective privé des réseaux sociaux! Que ce soit pour t’amuser ou parce que tu ne fais confiance à personne, tu peux facilement trouver des infos sur n’importe qui. Tes ami(e)s font appel à toi quand ils/elles veulent savoir si leur nouveau «crush» est trop beau pour être vrai. N’oublie pas : plus on cherche, plus on trouve, mais ça ne te plaira pas toujours.

Hum… tu es Joe dans «You»! C’est le temps de consulter un ou une psychologue. En espérant que tu ne commences pas à «stalker» ton thérapeute aussi.