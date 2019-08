Les 21 personnages LGBTQ+ les plus inspirants de nos séries préférées

On est en 2019, alors il était temps qu’on commence à voir plus de représentation à la télé.

Après des décennies de couples majoritairement hétérosexuels, autant au cinéma que dans les séries, on a de plus en plus droit à de multiples exemples d’identité sexuelle et de genre.

C’est important que tous puissent voir des personnages qui leur ressemblent dans les émissions et on espère en voir de plus en plus.

Voici donc 21 personnages LGBTQ+ qu’on adore voir dans nos séries préférées:

1. Wendy de L’Académie

Wendy est une jeune femme lesbienne assumée, jouée par l’actrice Sabrina Bégin Tejeda, qu’on adore!

2. Susie de Chilling Adventures of Sabrina

Le rôle de Susie est joué par Lachlan Watson qui, tout comme son personnage, est non binaire.

Lachlan était très excité de pouvoir partager son expérience dans l’émission!

3. Cheryl et Toni de Riverdale

C’est dans la saison 2 de Riverdale que Cheryl a fait son coming out en tant que bisexuelle.

Elle est maintenant épanouie et en couple avec Toni Topaz!

4. Kevin de Riverdale

Kevin ressent qu’il doit cacher sa sexualité dans Riverdale.

Il est secrètement en relation avec Moose qui, lui, refuse catégoriquement d’être «out».

5. Alec de Shadowhunters

Dans la première saison de Shadowhunters, Alec est censé se marier avec Lydia.

Finalement, il réalise qu’il a des sentiments pour Magnus et ils deviennent le couple qu’on surnomme Malec. Une chance!

6. Ryan de 13 Reasons Why

Bien que Ryan soit arrogant et parfois méchant, on aime le fait qu’il s’assume pleinement.

C’est peut-être aussi l’acteur, Tommy Dorfman, qu’on adore!

7. Tony de 13 Reasons Why

Seuls les gens proches de Tony, moins flamboyant que Ryan, savent qu’il est homosexuel.

8. Eric de Sex Education

Eric est le meilleur ami d’Otis dans Sex Education.

Les membres de sa famille n’acceptent pas son orientation, puisqu’ils sont très religieux, mais il finit par s’assumer et porter du maquillage à l’école.

9. Alexia de Jérémie

Quand Alexia débarque dans la saison 3 de Jérémie, le personnage de Raphaëlle, jouée par Claudia Bouvette, développe un crush pour elle.

Quand elles décident d’être en couple, Raph réalise qu’elle n’est pas lesbienne et elles se séparent.

10. Omar d’Elite

Omar et Ander développent une relation dans la série, mais ils doivent se cacher à cause de leurs familles, dont celle d’Omar qui est très religieuse.

Quand leurs amis s’en rendent compte, ils les acceptent immédiatement!

11. Emily de Pretty Little Liars

Emily et Alison sont en couple de façon intermittente tout au long de la série.

Emily assume beaucoup plus sa sexualité qu’Alison, mais éventuellement, tout est bien qui finit bien!

12. Frank de Le Chalet

Dans Le Chalet, Félix-Antoine Tremblay joue Frank, un jeune homme homosexuel.

Quand il fait son coming out à ses amis, seul Antoine réagit mal, mais cela se corrige bien vite.

13. Casey d'Atypical

Ce n’est jamais vraiment dit dans l’émission, mais plus on apprend à connaître Casey, plus on comprend qu’elle refoule sa sexualité.

Elle va éventuellement laisser son copain et tenter des rapprochements avec son amie pour qui elle a des sentiments.

14. Nomi de Sense8

Nomi est une femme trans lesbienne dans Sense8. Cette série démontre d’ailleurs différents types de sexualité et d’identité de genre.

Le personnage est joué par l’actrice Jamie Clayton, qui est trans aussi.

15. Lexa de The 100

Lexa est une guerrière ouvertement homosexuelle qui tombe en amour avec Clarke, l’héroïne de The 100.

Malheureusement, leur relation est courte puisque Lexa meurt après quelques épisodes, mais les fans ont adoré la relation.

16. Kurt de Glee

Kurt est l’un des personnages principaux de Glee.

Cela prend un moment avant qu’il assume son homosexualité, mais il finit par épouser Blaine!

17. Rue de Euphoria

Rue est le personnage principal de l'excellente série Euphoria.

Sa sexualité n'est pas explicitement abordée dans l'émission, mais son amour pour Jules laisse sous-entendre son homosexualité.

18. Jules de Euphoria

Jules est une femme trans, jouée par l'actrice trans Hunter Schafer.

Sa sexualité est fluide, puisqu'elle ressent des sentiments amoureux pour des personnes de tous les genres dans l'émission.

19. Robin de Stranger Things

Robin est un tout nouveau personnage dans la saison 3 de Stranger Things.

Elle travaille avec Steve dans le «Scoops Ahoy» et quand celui-ci lui avoue qu'il a un crush sur elle, Robin répond qu'elle aime les filles.

20. Clare de Derry Girls

Clare est l'une des jeunes filles autour de laquelle la série Derry Girls tourne.

Elle est très studieuse et elle fait son coming out en tant que lesbienne à la fin de la saison 1.

21. Sam et Grizz de The Society

Au milieu de tout le chaos que vivent les personnage dans The Society, Sam et Grizz développent des sentiments l'un pour l'autre.

Puisque Sam est sourd, il apprend le langage des signes à Grizz, et leur relation d'amitié se transforme en amour durant les épisodes.