10 signes que vous êtes dans une amitié toxique et que vous devez vous en sortir immédiatement

Avec le temps, les amitiés changent et parfois, on finit par remarquer que ce n’est pas pour le mieux.

On ne se rend pas compte qu’une amitié nous fait désormais sentir mal à l’intérieur et qu’au final, elle est toxique. Est-ce une mauvaise passe ou cette amitié est-elle réellement toxique? Certains signes ne mentent pas pour répondre à la question.

Voici donc 10 signes que vous êtes dans une amitié toxique et qu’il est le temps de s’en sortir.

1. Vous êtes constamment en compétition

Vous avez toujours l’impression qu’il y a une compétition entre vous deux, bien malgré vous. Qui s’habille le mieux, qui arrivera à séduire le beau Étienne du cours de français, qui a les meilleures notes...Ce sont toutes ces compétitions inutiles qui brisent votre amitié, mais qui fait maintenant partie de votre quotidien.

2. Vous l’écoutez toujours, mais ce n’est jamais son cas

Elle vous raconte sa vie dans les moindres détails et cela vous fait plaisir de l’écouter. Par contre, quand vous avez besoin de parler, elle ne vous écoute pas ou ramène tout à elle. Si elle regarde constamment son cell quand vous vous confiez, c’est qu’elle n’est peut-être plus l’amie qu’il vous faut.

3. Vous marchez constamment sur des œufs

Avant, vous pouviez vous taquiner, passer du bon temps et rire. Aujourd'hui, ce n’est plus le cas. Vous faites constamment attention à ce que vous dites, parce qu’on dirait que plus rien ne passe. Elle est constamment fâchée ou offusquée et reproche toujours vos dires. Vous n’êtes peut-être plus à la même place dans votre amitié.

4. Votre amie vous rabaisse constamment

Elle est toujours en train de se moquer de vos faits et gestes et vous rabaisse dès qu’elle en a l’occasion. Elle passe le tout sous la forme de blagues, mais ça n’en est pas vraiment

5. Vous êtes stressée de la voir et soulagée quand elle part

Vous avez mal au ventre ou au cœur avant de la voir et quand elle quitte. Si votre corps vous parle, écoutez-le. Normalement, il faut être contente de voir une amie et non le craindre.

6. Vous êtes constamment en train de vous obstiner

Pas moyen de vous voir sans que cela ne finisse en chicane ou que vous ne vous obstiniez. C’est normal d’avoir des petits malentendus une fois de temps en temps, mais pas chaque fois

7. Votre amie vous place dans des situations négatives pour vous

Elle vous pousse à faire des choses néfastes pour vous ou qui ne vous définissent pas. Pire, elle vous met dans des situations destructrices, comme vous apporter à un party en sachant très bien que votre ex Simon-le-pas-fin sera là. Une amie est censée faire tout en son pouvoir pour que vous vous sentiez bien, pas le contraire.

8. Votre amie est toujours négative

Elle n’est jamais contente, même quand vous faites tout pour qu’elle le soit. Elle n’aime pas le resto que vous avez choisi, elle n’aime pas ce que vous avez cuisiné, etc. Le genre de choses qui peuvent drainer votre énergie.

9. Vous ne lui faites pas confiance

Si vous n’êtes pas capable de lui confier un secret parce que vous savez qu’elle va aller le bavasser à qui le veut bien, c’est peut-être parce que votre amitié n’est plus ce qu’il vous faut.

10. Votre amie a toujours besoin de vous

Elle veut que vous veniez chez elle pour l’écouter parler, elle a besoin de vous pour des lifts, elle veut que vous sortiez avec elle pour finalement passer la soirée avec son crush. En plus, elle ne vous remercie jamais. Évidemment, elle ne ferait jamais la même chose pour vous.

Si vous êtes prise dans une amitié toxique, il est possible de s’en sortir! Prenez le temps d’en parler avec votre amie. Si celle-ci ne semble pas ouverte et ne veut rien changer, c’est le temps de penser à vous et de mettre fin à cette amitié. Vous vous sentirez mieux, c’est promis!

