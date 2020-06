10 trucs pour rester des BFF malgré la distance

Même si vous avez l’impression que la Terre a cessé de tourner depuis que votre amie et vous êtes physiquement séparées, sachez que cela peut quand même vous rapprocher.

C’est en faisant des efforts et en y mettant du cœur que vous pourrez non seulement garder votre amitié en vie, mais en plus, la renforcir.

Voici donc 10 trucs pour préserver votre amitié, malgré la distance qui vous sépare:

1. Se tenir au courant de la vie de l’autre via les réseaux sociaux

Que ce soit en regardant régulièrement ses stories ou son Snapchat, cela vous permettra de savoir ce qu’elle fait en temps réel, quand vous n’avez pas le temps de vous parler.

2. Prendre le temps de s’appeler au téléphone ou par FaceTime

C’est bien beau s’écrire, mais il n’y a rien de mieux que d'entendre la voix de son ami(e) ou de l'entendre rire et parler. Pour bien entretenir votre amitié, planifiez des moments pour vous appeler. Les textos, c’est pour les petites conversations!

3. Faire une activité commune à distance

En s'entraînant toutes les deux ou en écoutant la même série au même moment, ça vous donnera presque l’impression d’être ensemble. Il s’agit d'une façon simple de continuer à avoir des points en commun à distance.

4. Se réserver du temps ensemble

Si vous n'habitez pas trop loin l'une de l'autre, prévoyez des journées où vous pouvez vous voir à l'extérieur! En planifiant des activités à l’avance, vous pourrez ainsi bloquer à votre horaire ce moment commun et éviter les imprévus de dernière minute.

5. Rester patiente malgré tout

Même si vous avez trouvé la recette parfaite pour garder votre amitié aussi forte, il arrivera des moments plus difficiles. Si votre amie n’a pas le temps de vous répondre ou qu’elle traverse une passe plus occupée et a moins de temps à vous consacrer, restez tout de même patiente. Lui reprocher ne fera que créer un froid inutile, qui sera difficile à gérer à distance.

6. S’écrire souvent, même si c’est pour une niaiserie

Si vous pensez à elle ou si vous vous rappelez un souvenir, écrivez-lui que vous l’aimez, cela fait toujours chaud au cœur. Lui montrer que vous pensez à elle souvent gardera votre amitié solide.

7. S’organiser un roadtrip ou un voyage ensemble

Malgré les incertitudes du moment, rêver fait toujours du bien! Parlez de roadtrip, de camping, mais aussi d'un vrai voyage quand cela sera permis!

8. Prendre de ses nouvelles le plus souvent possibles

Il est important de prendre souvent des nouvelles, même pour de petits détails. Assoyez-vous quelques instants et informez-vous réellement de la vie de l’autre. C’est de cette façon que vous resterez proche et ne deviendrez pas une amitié en surface.

9. S’envoyer des colis

C'est une façon différente de montrer que vous pensez à elle. Que ce soit un souvenir, une belle lettre, ou seulement un morceau de vêtements que vous savez qu’elle aimera, il s’agit d’une pensée facile à réaliser qui lui fera chaud au cœur, c’est garanti!

10. Se taguer et s’envoyer des choses drôles/cutes

Des vidéos de chats, des articles sur l’amour, des chaussures vraiment belles...peu importe, tant que vous lui montrez que vous pensez à elle au quotidien.

Dernier point et le plus important : rester positive! Votre amitié est forte et le restera si vous y mettez des efforts. Tout est possible, il suffit d’y croire et de garder le moral!