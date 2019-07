Voici tout ce que l’on sait sur la saison 2 de YOU

La série You a connu un grand succès en décembre 2018 et, à notre plus grand bonheur, une deuxième saison a été annoncée!

Il va sans dire que le dernier épisode nous a laissés sans mot et sur notre faim!

On a dû dire au revoir à certains de nos personnages favoris, ce qui ouvre la porte à une suite assez différente, merci.

Pour vous rafraîchir la mémoire, résumons comment l’émission se termine. Pour ceux qui ne sont pas à jour, alerte au spoiler!

Donc, après avoir tué Benji et Peach, Joe file le parfait amour avec Beck... jusqu’à ce que cette dernière découvre l’horrible boîte de psychopathe que Joe cache dans sa salle de bain.

Après avoir tenté de le raisonner, de le manipuler et même de se sauver, Beck est elle aussi une victime de Joe. Ce dernier réussit à tout épingler sur Dr Nicky, le psychologue de Beck avec qui elle avait une aventure.

Puis, alors qu’il croit s’être sorti de tout, il réalise qu’un détective privé, engagé par la famille de Peach, le surveille.

Encore plus important, Candace, l'ancienne petite-amie de Joe que plusieurs croyaient décédée, est de retour!

Maintenant, voici tout ce qu’on sait sur la saison 2 de You

1. La saison 2 explorera plus en détail la jeunesse de Joe et ses erreurs du passé

La deuxième saison de la série sera basée sur le roman Hidden Bodies, la suite du roman YOU, par l'autrice Caroline Kepnes. En plus de relater la nouvelle vie de Joe à Hollywood, cette deuxième saison va aussi explorer l'enfance de Joe et les gestes qu'il a posés par le passé.

Dans une entrevue, Penn Badgley a révélé des faits troublants sur le tournage.

«Cette saison, j'ai fait des choses à des corps prothétiques qui m'ont écoeurées pendant que je les faisais, je peux vous dire ça.»

Ouf!

2. Beck est bel et bien morte

La rumeur voulant que Beck ait survécue à Joe, puisqu'on ne voyait pas son corps ni vraiment la scène de meurtre a été démentie par Penn. En effet, Joe revisitera même ce moment troublant dans la saison 2, selon les dires de l'acteur.

«Dans le deuxième épisode de la deuxième saison, Joe repense à ce qu'il a fait et cela permet (à l'audience) de voir de façon un peu plus crue ce qu'il lui a fait subir. Des choses qui vous avaient été épargnées, pour le meilleur ou pour le pire, lors de la deuxième saison», confie l'acteur.

3. Netflix prend la relève

La première saison de You avait été produite par et diffusée sur Lifetime, avant d’arriver sur Netflix. Pour la suite, la production sera assurée par Netflix directement.

Cela risque de ne pas changer grand-chose, sinon qu’elle arrivera plus vite sur nos écrans!

4. Joe va déménager

Bye bye New York, le psychopathe/harceleur décide de faire sa valise et partir pour Los Angeles.

Sera Gamble, qui a développé la série, explique que Joe n’aimera pas cette ville dès le début.

Il va aussi rencontrer une certaine Love (oui, c’est le nom du personnage) qui va réveiller en lui ses pulsions meurtrières qu’il tente de fuir.

5. La famille de Peach ne croit toujours pas au suicide

L'enquêteur privé qui surveille Joe, ainsi que les proches de Peach, ne sont pas prêts de lâcher le morceau. Sera Gamble explique que ce n'est que le début des ennuis pour Joe.

Ce dernier sait qu'il a laissé des preuves physiques de sa présence chez Peach (dont un pot Masson plein de pipi) et on se demande bien comment il pourra expliquer cela.

6. Candace aura un rôle important

La productrice a aussi confirmé que Candace aura un rôle assez important et qu'elle allait donner du fil à retorde à Joe. Par contre, elle n'a pas précisé si elle était vivante ou une hallucination...

Elle a aussi affirmé vouloir ramener le personnage de Dr Nicky, joué par le beau John Stamos, pour qu’il ait une chance de se défendre. Rien n'est confirmé de ce côté, alors cela reste à voir!

Pour la sortie de la deuxième saison, il n’y a pas encore de date exacte prévue, mais le scénario est en court d'écriture. D’après la productrice, on pourra probablement «binger watcher» la saison 2 de You à la fin de 2019!

On a hâte!