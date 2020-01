Les 15 tendances tattoo qu’on va voir partout en 2020

Si vous y pensez depuis longtemps ou que vous avez enfin l’âge, 2020 pourrait enfin être l’année où vous vous faites tatouer.

Comme toute forme d’art, il y a des tendances dans le monde du tatouage. En 2010, on a vu beaucoup d'inspirations minimalistes, de mini tatouages très détaillés, et même de tatouages dans le visage!

On a donc fouillé les comptes Instagram des meilleurs artistes tatoueurs et les blogs pour dénicher ce qui serait populaire durant la prochaine année. En gros, en 2020, on va continuer de voir du minimaliste et des lignes fines, mais aussi de plus en plus de couleur.

Voici donc les 15 plus grandes tendances tattoo de 2020:

1. Les pastels

La couleur sera de mise en 2020, mais surtout les teintes pastel. Elles peuvent aussi être incorporées dans des tatouages en noir et blanc.

2. Tattoo sur les mains et doigts

On s’inspire d’Alanis Desilets et de ses magnifiques tatouages sur les mains. C'est un endroit un peu «edgy» où on peut laisser aller notre créativité, pareil pour les tattoos de doigts.

3. Lignes fines

Le minimalisme et les lignes fines sont une tendance qu'on voit plus sur les tattoos de femmes, mais les hommes peuvent tout autant l'adopter!

4. Petits tatouages réalistes, mais en couleur

Les minuscules tatouages ultra réalistes étaient déjà populaires en 2019, mais en 2020 ils seront en version colorée.

5. Mélanger les styles

Pas besoin de choisir un seul style quand on peut avoir du réalisme, noir et blanc, couleur, formes graphiques et art abstrait dans le même tattoo!

6. Tattoo d’oreille

Tout comme les mains et les doigts, les oreilles seront un emplacement populaire en 2020. C'est discret, et très cute!

7. Fleurs

Les fleurs sont un type de tatouage indémodable. Cette année, on continue de les voir avec des traits fins et minimalistes, mais aussi dans les coloris de pastel.

8. Gros tattoo

Bien que les collections de mini tatouages sont encore très tendance, on voit de plus en plus de gens ajouter de grosses pièces sur leurs corps.

9. Art abstrait

L'une des grandes tendances montantes est l'art abstrait, soit des traits qui ne représentent rien, mais qui sont tout aussi magnifiques.

10. Portraits

Un autre classique qui est là pour rester, les portraits continuent d'avoir la cote.

11. Les années 80

Tout ce que vous croyez quétaine et qui vous fait penser aux années 80 et 90 est de retour. Les barbelés, le feu, même les «tramp stamp» au bas du dos!

12. Traditionnel

Les tattoos de type traditionnels américains seront aussi partout, qu’ils soient des visages, oiseaux, dagues, papillons ou autres.

13. Minimalisme en couleur

Les traits fins et le minimalisme sont tout aussi tendance lorsqu'ils sont colorés. À vous ensuite de choisir la teinte d'encre que vous préférez!

14. Grunge

Les tattoos «grunge», soit une collection de tatouages en apparence dépareillés et souvent en encre noire, continuent d'être populaires. Si c'est votre style, pensez à ajouter un fil barbelé à votre collection!

15. Art coréen

Après la montée de l'art traditionnel japonais en tattoo, c'est au tour de la Corée. On s'inspire des couleurs vives et des designs typiques des artistes coréens.