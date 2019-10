Ces 10 signes démontrent que ta fréquentation est en train de tomber en amour avec toi

Tomber en amour est l’une des choses les plus merveilleuses du monde, mais aussi l’une des plus terrifiantes.

En plus, chaque personne tombe en amour à sa manière et à son rythme. Il est donc difficile de savoir si l’autre ressent la même chose que vous. Par contre, certains signes ne mentent pas.

Voici donc 10 signes que votre crush est réellement en train de tomber en amour avec vous:

1. Il vous fait sentir en sécurité

Sans trop vous protéger, il s’assure que vous êtes bien et qu’il ne vous arrivera rien. Sa présence vous rassure, et ce, différemment des autres personnes.

2. Il fait des plans en avance avec vous

Sans pour autant prévoir le nombre d’enfants qu’il veut avec vous, s’il pense aux prochains mois et aux prochaines années et que vous êtes dans ses plans, c’est qu’il vous aime plus que vous ne le croyiez.

3. Il vous écoute réellement

Il vous regarde dans les yeux et vous pose des questions quand vous jasez. Il ne cherche pas à juste parler de lui ou tout ramener à sa vie. Il s’intéresse réellement à ce que vous dites.

Ce qui est magnifique, c’est qu’il se souvient de tout. S’il vous surprend à vous sortir quelque chose que vous lui avez dit il y a plus de deux semaines, c’est qu’il est vraiment down sur vous.

4. Il vous inclut dans sa vie et souhaite être dans la vôtre

S’il vous présente adéquatement à ses amis et à sa famille, c’est qu’il croit que votre relation va durer.

(Et quand on dit adéquatement, on insinue que de vous présenter à ses amis rapido-presto au bar parce qu’il n’a pas vraiment le choix, ça ne compte pas.)

5. Il s’implique émotionnellement quand vous vous confiez

Il vous encourage à poursuivre vos rêves et il vous donne des conseils pour mieux aller quand ça ne va pas.

Il ne rabaisse jamais vos sentiments et tente de les comprendre pour mieux vous aider. Inversement, il n’a pas peur de vous parler des choses qui l’affectent.

6. Il essaie des choses nouvelles avec vous

S’il a envie de faire de nouvelles activités et de découvrir des nouvelles choses avec vous, c’est que vous le poussez à se sortir de sa zone de confort. Et ça, c’est un signe qu’il est bien avec vous!

7. Vous ressentez qu'il vous apprécie vraiment quand il vous montre des signes d'affection

Quand il met une main sur votre cuisse ou quand il vous prend dans ses bras, c’est différent qu’avec les autres personnes.

C’est une sorte de mélange entre de la douceur et une forte pression pour vous montrer qu’il vous apprécie. Il n’enlace pas ses autres amies ainsi!

8. Il vous écrit en premier (aussi souvent que vous)

Il se fout des conventions qu’il ne faut pas toujours texter la personne en premier.

Il vous écrit le matin et le soir avant de se coucher. Il n’y a pas de game entre vous deux!

9. Il veut passer son temps libre avec vous

S’il a congé ou s’il n’a rien de prévu un soir, il souhaite le passer avec vous.

C’est normal qu’il ne veuille pas passer TOUT son temps avec vous, mais si vous faites partie de ses plans quand il a un moment de libre, c’est qu’il vous apprécie fortement.

10. Vous le savez au fond de vous, tout simplement

Et puis après coup, vous le saurez s’il tombe en amour avec vous. Si vous distinguez tous ces signes et qu’à l'intérieur, vous ressentez une réelle connexion, ça ne ment pas. Arrêtez de vous poser des questions et profitez!

Par contre, si ce n’est pas encore le cas, pas de panique! Certaines relations prennent plus de temps à se développer.

Au final, vous finirez inévitablement par savoir si oui ou non, votre fréquentation ressent la même chose que vous.