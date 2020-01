9 façons de tenir ses résolutions fitness sans être trop dure envers soi-même

Qui dit nouvelle année, dit nécessairement nouvelles résolutions. Chaque année, elles deviennent pratiquement une bonne blague, parce que personne ne les tient réellement.

• À lire aussi: 10 essentiels (pas chers) à se procurer si on veut commencer à s'entraîner à la maison

Si votre motivation est gonflée à bloc et que vous êtes prête à y travailler, il existe des trucs bien simples pour réaliser vos buts sans que cela ne soit de la torture pour vous.

Voici donc 9 façons de tenir ses résolutions fitness sans que vous ne soyez trop dure envers vous-même:

1. Se trouver un ou des partenaires pour réaliser la même résolution que vous

Vous avez envie de retourner au gym? Vous avez envie d’apprendre la danse? Trouvez-vous un ou une amie qui vous accompagnera!

• À lire aussi: Voici l'entraînement à faire pour être «fit» comme Lysandre Nadeau

Avoir une partenaire, c'est pratique les journées où la motivation se cache très, très loin derrière la procrastination.

2. Se fixer de grands objectifs généraux et quelques-uns plus précis

Au lieu de fixer un nombre de kilos à perdre ou un nombre de kilomètres précis à courir, pourquoi ne pas y aller avec quelque chose de plus général?

Déterminer le nombre de jours par semaine où vous voulez aller au gym ou courir à l’extérieur, par exemple.

Évidemment, vous pouvez en choisir un plus précis, mais ne vous acharnez pas à en avoir 20, ce n’est pas réaliste.

3. Planifier des dates d’échéance

Pour vous aider à tenir vos résolutions, allez-y par étape avec des dates précises.

D’ici le mois de mars, vous aimeriez améliorer votre temps de course de 30 secondes et d’ici juin, d’une minute? C’est réaliste, et cela vous aidera à planifier vos entraînements!

4. Célébrer les petites victoires

Vos muscles se tonifient et vous vous sentez de plus en plus en forme? C’est super!

Des victoires, ça ne se mesure pas toujours en nombre de kilos perdus sur la balance. Gardez toujours cela en tête.

5. Planifier qu’il y aura sûrement des échecs

Soyons honnêtes, il y en aura. C’est en acceptant que tout n’ira pas toujours comme prévu que vous reprendrez rapidement possession de vos moyens.

2 semaines sans entraînement? Ne soyez pas aussi dure avec vous-même, cela arrive.

Reprenez vos entraînements et tout reviendra normal en peu de temps.

• À lire aussi: Voici la marque de vêtements de sport que toutes les «fitbabes» portent pour avoir des fesses parfaites

6. Ne jamais oublier que le changement prend du temps

Il est parfois difficile de garder la motivation quand on n’arrive pas à voir des changements. Un corps prend du temps à se transformer.

De plus, vous vivez tous les jours avec le vôtre, il est normal que vous ne voyiez pas les changements se faire.

Petit truc: prenez des photos tous les mois. Vous verrez que votre corps change sans que vous ne vous en rendiez compte.

7. En parler à plusieurs personnes et souvent

Le fait d’en parler vous aidera à garder la motivation. Vous sentirez le besoin d’accomplir quelque chose pour vous et votre fierté.

De plus, les gens vous aideront à garder la motivation. Une pierre, deux coups!

• À lire aussi: Plein de belles tenues de sport pour nous motiver à aller au gym

8. Se récompenser une fois de temps en temps

Même si votre diète d’entraînement est stricte, récompensez-vous une fois de temps en temps. Cela vous permet de garder un équilibre de vie, tout en gardant la motivation.

Donc oui, vous avez le droit de manger de la pizza une fois de temps en temps.

9. Toujours se souvenir de sa motivation

En prenant vos résolutions, assurez-vous que vous avez une motivation derrière le tout.

Si votre but en allant vous entraîner est d’être assez en forme pour faire le marathon de Montréal en septembre ou de monter une montagne durant l’été, cela vous aidera à garder le focus et à traverser les moments plus difficiles.