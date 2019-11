47 idées cadeaux de bas de Noël à moins de 25$ pour faire plaisir à vos préfs

Vous ne savez pas quoi demander ou encore quoi mettre dans les bas de Noël des membres de votre famille ou de votre coloc?

Il y a pourtant une tonne d’idées pas très dispendieuses qui font toujours plaisir à recevoir.

Pour vous donner un coup de pouce, voici 47 idées cadeaux pour le bas de Noël :

1. Ensemble de 10 masques en feuille – 22$

Pour ceux qui aiment prendre soin d’eux même, ou qui aiment partager, cet ensemble de 15 masques en feuille sera parfait pour les dimanches «self care». Chaque masque est infusé d’ingrédients qui s’occupent d’une préoccupation différente comme l’hydratation, les pores, les points noirs ou encore l’éclat.

2. Affiche Déserts de la Californie de Baltic Club – 20$

Cette affiche est parfaite pour ceux ou celles qui ont besoin d’ajouter un peu de couleur et de vivant à un espace de bureau par exemple.

3. Boîte à lunch «Hangry» – 20$

Vous connaissez quelqu’un qui devient rapidement de mauvaise humeur quand il a faim? Il lui faut absolument cette boîte à lunch avec la définition de l’expression «hangry». Comme ça, cette personne pourra très clairement expliquer son état d’âme à ses collègues et ses amis lorsque la faim lui prend et qu’elle a soudainement la «switch à bitch».

4. Collier signe astrologique – 25$

Pour la personne dans votre vie qui aime les accessoires mignons, ou l’astrologie, voici le parfait cadeau personnalisé!

5. Tasse monogramme à carreaux – 12$

Une belle tasse, c’est toujours le fun à recevoir. La boutique Anthropologie en tient des magnifiques et en plus elles sont (un peu) personnalisées avec les lettres de l’alphabet.

6. Un «kit» de voyage pour confectionner un cocktail Old Fashioned – 25$

Les amoureux de Old Fashioned seront plus qu’heureux de recevoir ce kit pour se confectionner un cocktail «on the go»!

7. Éponges de bain en fruits – 14$

Un ensemble d'éponges pour le bain adorable en formes de kiwi, melon, pomme, orange, parfait pour les amatrices de salade de fruits!

8. Le bandeau à nouer de Gibou – 25$

Ce bandeau est l’accessoire parfait pour ajouter un petit je-ne-sais-quoi à un look, ou encore pour camoufler les «bad hair day».

9. Un ouvre-bouteille à effet marbre – 16$

Un ouvre-bouteille n’est pas obligé d’être sans personnalité! Vous pourrez trouver celui-ci chez Anthropologie!

10. Bombe de bain Goddess – 9$

Si vous avez vu le vidéoclip de la chanson God is a Woman d’Ariana Grande, vous avez peut-être déjà rêvé de vous baigner dans un tourbillon de mauve. C’est maintenant possible, grâce à la bombe de bain Goddess de Lush, directement inspirée du vidéoclip.

11. Un sachet de poudre de chocolat chaud Cacao 70 - 17$

Le fan de chocolat chaud tombera sous le charme de cette poudre de chocolat noir à laquelle il ne faut qu’ajouter du bon lait chaud. C’est aussi un bon cadeau d’échange!

12. Ensemble de 6 petites bagues – 20$

Ces 6 bagues délicates et dorées font des accessoires parfaits qui s’agencent avec pratiquement tous les styles vestimentaires.

13. Masque en feuille en forme de visage de pug – 6$

Vous avez un ou une fan fini de carlin dans la famille? Glissez ce masque antiride en forme de visage de chien dans son bas de Noël et vous ferez clairement son année.

14. Carte «I Smell Snow» de Gilmore Girls – 5$

Complétez votre cadeau de bas de Noël avec cette carte très cute qui fait référence à la chanson à Lorelai qui peut littéralement sentir la première neige de la saison.

15. Un bonnet en tricot côtelé rose néon de Aritzia – 22$

Cette tuque en tricot de Aritzia est super populaire et plaira assurément au fan de mode dans la famille.

16. Tasse grise à latté - 9,50$

L’amateur de café n’aura que d’yeux pour cette tasse grise mouchetée. Parfaite pour les adeptes de design minimaliste et épuré!

17. Brosse à cheveux pour cheveux mouillés – 10$

Ceux qui ont déjà une Wet Brush savent à quel point c'est pratique pour demêler ses cheveux sans briser ses cheveux. En plus, elles sont offertes dans une multitude de jolis coloris!

18. Rouleau de quartz – 10$

En utilisant matin et soir ce roler en quartz rose, on s’assure d’améliorer la circulation sanguine dans notre visage et on réduit l'aspect bouffie de la peau. Glissez-le dans le bas de Noël de la personne qui mérite un peu plus de temps pour soi.

19. Les savons du zodiaque – 9$

Ce cahier est le cadeau idéal à insérer dans le bas de Noël de la personne qui vous lit toujours votre horoscope.

20. Un sachet de poudre lactée de Maison Lavande – 21,95$

Tout bon amateur de bain a besoin de la poudre lactée de Maison Lavande. En plus d’aider à dormir et relaxer, elle est bénéfique pour les peaux sensibles et sèches.

21. Des petits bas t-rex des Fêtes – 5$

Les amoureux de tout ce qui est confo de la famille capoteront sur cette paire de chaussettes un peu quétaine, mais tellement cute en même temps!

22. Tuque Jughead – 22$

Pour l’adepte de Riverdale dans votre vie, cette tuque saura la/le garder au chaud, tout en démontrant son amour pour la série de Netflix. Inspirée par le chapeau légendaire porté par Jughead Jones, elle reste quand même subtile. Seuls les véritables fans pourront la reconnaître.

23. Épinglette de paresseux DIY de Baltic Club – 12$

Quoi de mieux qu’une épinglette de petit paresseu pour ajouter une touche amusante à un jacket de jeans ou encore son sac à dos?

24. Linge à vaisselle «Toast à l'avocat»– 24$

Ce linge à vaisselle mignon comme tout mettant en vedette le fruit préféré de tous, l'avocat, va voler la vedette dans votre cuisine! Parfaitement cute et kitsch à la fois!

25. Pantalons de pyjama – 14$

Parce que le temps des Fêtes, c’est aussi synonyme de confort et relaxation, ces pantalons de pyjama très confortables seront parfaits pour le bas de Noël.

26. La crème à raser moussante de Kiehl's – 24$

Cette crème Kiehl's que vous pouvez trouver chez Sephora, La Baie, etc., est parfaite pour le bas de Noël du frère, du chum, du père, etc. En utilisant ce produit fait à la main au Québec avec des ingrédients 100% naturels et 100% végétaux, sa peau rayonnera c’est certain!

27. Baume à lèvres Glossier – 15$

Ce baume à lèvres Glossier est un must pour l’hiver. Personnalisez votre cadeau en choisissant la saveur parmi les huit disponibles incluant gâteau de fête, rose, cerise, menthe, noix de coco ou neutre.

28. Le chandail «Coeur de loup» de Tamelo – 15$

L’amateur de l’univers de la culture musicale sera plus qu’heureux de déballer ce fabuleux chandail mettan en vedette des paroles d'une chanson québécoise bien connue.

29. Palette d’ombres à paupières Morphe – 16$

À ce prix-là et avec ces teintes, cette palette de nudes charbonneux saura plaire autant aux débutantes, qu’aux plus expérimentées en matière de maquillage.

30. L’ensemble de carnets foodie Kayé – 22$

Vous avez un grand foodie dans la famille? Ce duo de petits cahiers est parfait pour cette personne qui essaye tous les restos et cafés de la ville. Elle pourra y noter ses impressions et commentaires et conseiller les amis par la suite!

31. Masque pour les lèvres Sephora – 4$

Surtout quand le froid arrive, il est important de bien s’hydrater les lèvres. Ce masque est efficace, et très cute en selfie aussi. Une pierre, deux coups pour les pros des réseaux sociaux.

32. Tasse isotherme pour emporter holographique David's Tea – 25$

L’amateur de café dans la famille a définitivement besoin d’une tasse de voyage de plus. Celle-ci de la populaire marque de thé David's Tea devrait lui faire plaisir.

33. Ensemble de pinceaux à maquillage – 25$

Cet ensemble de 4 pinceaux à maquillage de la marque Real Techniques est parfait pour ceux qui bâtissent leur collection. Avec un pinceau pour le blush, un pour le fond de teint, un pour le cache-cernes et un autre pour les poudres, c’est la base pour un teint parfait. En plus, il vient avec une petite pochette idéale pour le voyage!

34. L’épinglette «Friendship» de Pony – 11$

Le cadeau de bas de Noël idéal pour votre BFF adorée. Rien de mieux qu’une très cool «pin» de Pony pour souligner votre amitié (et des brosses que vous avez partagées!)!

35. Bandeau pour tenir les cheveux – 3$

Pour tenir les cheveux quand on se maquille ou quand on fait un masque, de bandeau avec des petites oreilles d’animaux est adorable.

36. Shaker d'entraînement Chewbacca – 18,50$

Ce shaker d'entraînement est le cadeau tout indiqué pour le geek de la famille qui tripe un peu trop sur Star Wars, mais qui ne manque pas un seul entraînement au gym.

37. Baume luxueux pour les lèvres Pro Kiss'r de Fenty Beauty – 24$

L’odeur gourmande de ce produit de RiRi nous rappelle l’été, ce qui ne peut pas faire de mal au beau milieu de l’hiver. En plus, ce produit est ultra hydratant et l’emballage est très classe et minimaliste!

38. Le masque pour yeux «Do not distrurb »– 18$

Le grand voyageur de la famille a définitivement besoin de ce masque pour yeux qui lui permettra de dormir en toute tranquillité en avion. Les nombreuses heures de vol dans l’année seront beaucoup plus agréables, car le masque «contour» les yeux ce qui le rend ultra confortable. Il s’ajuste également très facilement. Avec ça dans son sac de voyage, le décalage horaire sera moins pénible!

39. Étui de téléphone Noah Centineo – 23$

L’année 2018 fut aussi celle de Noah Centineo, la révélation du film To All the Boys I’ve Loved Before. Si vous connaissez quelqu’un qui a un crush sur lui, cet étui de téléphone sera parfait!

40. Patch en tissu Dwight Shrute – 8$

Si vous êtes à court d’idées, une broderie pour décorer un sac à dos ou une veste de jeans est toujours agréable à recevoir.

41. Le bracelet minimaliste doré – 9$

Ce bracelet délicat est parfait pour celle qui aime porter des bijoux, mais qui désire quand même rester discrète.

42. Un duo de coffre à crayons ou à maquillage en feutre – 12$

Que ce soit pour ranger du maquillage, des crayons, des accessoires pour cheveux, etc., ce duo de pochettes s’annonce très pratique. Vous pouvez le glisser dans le bas de Noël de pratiquement n’importe qui dans la famille, car on n’a jamais trop de pochettes pour voyager dans la vie! En plus elles sont en feutre ce qui veut dire qu’elles sont hyper légères.

43. Bralette – 19$

Le cadeau parfait pour celles qui aiment tout autant le confort que le style.

44. Le savon à l'huile d'argan de The Body Shop – 5$

Tout le monde a besoin de se couchouter de temps à autre avec un savon ultra hydratant qui sent divinement bon!

45. Carte cadeau du restaurant Hélicoptère – 25$

Si vous ne savez vraiment pas quoi offrir et que le temps presse, une carte-cadeau fait toujours plaisir. Surtout si c’est une carte d’un des restaurants préférés de la personne. Aussi, vous pouvez en profiter pour lui faire découvrir de nouvelles adresses, comme le resto Hélicoptère qui a ouvert ses portes cette année et dont les critiques sont très positives.

46. Spray pour le visage Aloès et Lavande – 10$

Que ce soit pour fixer le maquillage, pour préparer la peau avant les soins, ou pour se rafraîchir au courant de la journée, le spray Mario Badescu est aussi efficace que pratique.

47. Le foulard doux en tricot – 20$

Un classique, mais oh combien pratique, le foulard en guise de cadeau saura certainement plaire à la frileuse de votre famille!