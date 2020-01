15 couples qui se sont formés sur un plateau de tournage

Lorsque des personnes passent des mois ensemble sur un plateau de tournage, il est normal que des liens se tissent. Et ces liens donnent parfois naissance à des relations amoureuses!

Voici nos 15 couples préférés qui se sont formés sur un plateau de tournage:

1. Lili Reinhart et Cole Sprouse

Un classique, Betty Cooper et Jughead Jones forment un couple à l’écran comme dans la vie.

Et on aimerait vraiment que Lili et Cole soient ensemble pour toujours, parce qu'ils sont parfaits!

2. Joey King et Jacob Elordi

AFP

Joey King et Jacob Elordi se sont rencontrés pour la toute première fois sur le plateau de tournage du film The Kissing Booth, et leur amitié s'est éventuellement transformée en histoire d'amour.

Malheureusement, la paire s'est séparée en novembre 2018. Depuis, une rumeur voulait que Jacob soit en couple avec sa collègue à l'écran dans la série Euphoria, Zendaya, mais il a finalement avoué qu'ils n'étaient qu'amis.

3. Catherine Brunet et Antoine Pilon

La reine du doublage a rencontré son copain, Antoine Pilon, sur le tournage de l’excellente émission Le Chalet.

Tout comme leurs personnages qui, d'ailleurs, s’appellent eux aussi Catherine et Antoine, ils sont tombés amoureux! #cute

4. Natalia Dyer et Charlie Heaton

AFP

Dans Stranger Things, le personnage de Natalia, Nancy, est d’abord en couple avec Steve Harrington.

Puis, au fil des épisodes, on se rend compte que c’est plutôt avec Jonathan qu’elle devrait être.

Eh bien, elle est avec Jonathan, ou plutôt Charlie Heaton, son interprète, dans la vraie vie. Tout est réglé!

5. Kristen Stewart et Robert Pattinson

Getty Images/AFP

Bon, on sait que cette histoire d'amour s’est bien mal terminée lorsque Kristen a trompé Robert, mais le fait que Bella et Edward de Twilight aient formé un couple dans la vraie vie, c’est adorable.

Aujourd’hui, Kristen est heureuse avec la scénariste Dylan Meyer. Robert, pour sa part, serait en couple depuis plusieurs années avec la mannequin Suki Waterhouse, mais le couple est très discret.

Tout est bien qui finit bien pour notre couple de vampires favori!

6. Blake Lively et Ryan Reynolds

Ivan Nikolov/WENN.com

Ces deux magnifiques acteurs se sont rencontrés sur le tournage d’un navet, le film Green Lantern.

Mais le flop total au box-office n’a pas empêché l’amour de naître! Depuis, ils se sont mariés et ont eu trois enfants, James, Inez, et le nom du petit dernier n'a pas encore été révélé.

7. Camila Mendes et Charles Melton

AFP

Un autre couple créé grâce à Riverdale! Mais l'histoire est moins heureuse que celle de Cole et Lili...

Veronica et Reggie n'ont eu qu'une petite idylle dans l'émission. Pour ce qui est du véritable couple de Camila et Charles, ils se seraient séparés après un peu plus d'un an de relation.

8. Ross Lynch et Jaz Sinclair

Les deux acteurs de Chilling Adventures of Sabrina jouent des amis dans la série, mais, encore une fois, la magie a opéré!

Bien qu'ils n'aient jamais officiellement confirmé la relation, leur apparition commune (et main dans la main!) aux SAG Awards de 2020 veut tout dire.

9. Rose Leslie et Kit Harington

Si nous préférons ignorer la manière dont la relation entre leurs personnages dans Game of Thrones se termine, les acteurs, eux, ont une histoire beaucoup plus cute!

Rose Leslie et Kit Harington, qui jouent Ygritte et Jon Snow, ont expliqué s’être rapprochés en tournage en Islande. Depuis, ils se sont mariés!

10. Ashton Kutcher et Mila Kunis

Les deux acteurs se sont rencontrés sur le tournage de That 70's Show, émission dans laquelle leurs personnages sortaient ensemble.

Mila a eu son premier baiser avec Ashton sur le plateau, alors qu'elle n'avait que 15 ans. Ensuite, Mila a été avec Macaulay Culkin pendant huit ans et, de son côté, Ashton a épousé Demi Moore.

Puis, en 2012, après que leurs relations respectives eurent pris fin, ils ont commencé à sortir ensemble.

Depuis, ils se sont mariés et ont eu deux enfants. Quelle histoire!

11. Miley Cyrus et Liam Hemsworth

Photo Wenn.com

C’est sur le tournage de The Last Song, en 2010, que Miley et Liam se sont rencontrés.

Après une relation rocambolesque, le couple s'est marié en décembre 2018. Malheureusement, ils se sont ensuite séparés dans un divorce hautement médiatisé.

Depuis, Miley file le parfait bonheur avec le chanteur Cody Simpson.

Pour sa part, Liam est en couple depuis peu avec la mannequin Gabriella Brooks.

12. Ginnifer Goodwin et Josh Dallas

Dans l’émission Once Upon a Time, Ginnifer Goodwin joue Blanche-Neige, et Josh Dallas, le Prince charmant.

Leur vraie vie est aussi un conte de fées, puisqu’ils sont tombés amoureux sur le plateau de la série.

Et ils furent heureux et eurent beaucoup d’enfants! Par beaucoup, on veut dire deux.

13. Dove Cameron et Thomas Doherty

Quand ils se sont rencontrés sur le tournage de Descendants 2, Dove était encore avec son ancien petit copain, Ryan McCartan.

Après que cette relation se fut terminée, Dove a pu explorer ses sentiments pour Thomas.

Depuis, ils vivent le parfait amour. Elle a même dit être persuadée qu’ils vont se marier!

14. Ashley Benson et Cara Delevingne

AFP

Ashley Benson, de Pretty Little Liars, et la mannequin Cara Delevingne se sont rencontrées pour la première fois sur le tournage du film Her Smell.

Depuis, elles auraient déménagé ensemble et ont plusieurs tatouages de couple pour souligner leur amour. Trop cute!

15. Timothée Chalamet et Lily Rose Depp

AFP

Les deux jeunes acteurs se sont rencontrés sur le tournage du film Netflix The King, dans lequel ils jouent des figures historiques de la royauté anglaise.

Dans notre cœur, Timothée et Lily Rose sont un couple de la royauté américano-française puisque les deux ont un parent né en France!