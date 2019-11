20 choses que seules les personnes qui travaillent avec le public pendant les Fêtes comprendront

Le temps des Fêtes est un moment de repos et de bonheur pour plusieurs personnes... sauf celles qui travaillent dans le public!

Que vous travailliez dans un centre d'achats, une boutique, un resto ou au service à la clientèle, vous savez que le temps des Fêtes est le moment de l’année le plus achalandé. Il peut parfois arriver que certaines situations poches arrivent, et cela travaille votre patience.

Voici 20 moments que seules les personnes qui travaillent au service à la clientèle pendant les Fêtes comprendront:

1. Quand vous voyez les gens défaire la pile de linge que vous venez de refaire pour la cinquième fois.

Honnêtement, pourquoi la refaire immédiatement? Quelqu’un va la démolir dans 3 minutes.

2. Quand une autre personne essaie de se faire rembourser sans sa facture

C’est pourtant si simple : pas de facture, pas de remboursement!

3. Quand vous prenez 15 minutes de votre précieux temps pour enlever un morceau sur un mannequin et que la personne ne le prend finalement pas

Parce qu’évidemment, vous avez 15 autres minutes de lousses pour aller le replacer.

4. Quand une personne entre dans le magasin cinq minutes avant la fermeture en vous demandant vous fermez à quelle heure

Capture d'écran Netflix

On ferme drette là. Alors fait vite.

5. Quand une personne tente de vous faire croire que la robe était déjà tachée à l’achat, mais qu’elle a clairement été portée

Ben oui. Je vois la tache de vodka-canneberge, je sais que tu l’as portée à ton party de job hier, arrête de me mentir.

6. Quand cela fait 16 fois dans la dernière semaine que vous entendez la même chanson de Noël à la radio de votre magasin

Elle est bonne All I Want For Christmas is You de Mariah Carey, mais après 300 fois, c'est normal de n'être plus capable.

7. Quand vous êtes tellement dans le jus que vous oubliez ce que vous étiez allé chercher dans le back-store

Et c’est en revenant sur le plancher et en voyant le client que vous vous rappelez ce que vous alliez chercher, évidemment.

8. Quand une personne parle au téléphone au moment de payer et que vous devez attendre la fin de sa conversation

Vous êtes sérieuse madame?

9. Quand vous pensez à tous vos amis qui profitent des vacances pour se reposer pendant que c’est la folie dans votre magasin

Mieux vaut ne pas y penser, en fait.

10. Quand vous arrivez à votre quart de travail et il y a déjà une file de monde qui attend l’ouverture

Les chaussures de course ne partiront pas au courant, pas obligé de faire la file, la gang!

11. Quand une personne frustrée demande de parler à la personne responsable, mais vous êtes la personne respnsable

Comment puis-je vous aider monsieur?

12. Quand vous et vos collègues développez des codes secrets pour indiquer quand un client vous tape sur les nerfs

Les gros yeux = je vais éclater, prends la relève.

13. Quand un client lance son argent sur le comptoir au lieu de la mettre dans votre main tendue expressément pour cela

C’est honnêtement la chose la plus insultante ever.

14. Quand vous sortez votre sourire le plus fake pour un ou une cliente désagréable

Capture d'écran Netflix

Votre talent pour avoir l’air heureuse en vous faisant envoyer promener est rendu #onpoint.

15. Quand vous êtes témoin de la chicane «cute» de couple pour savoir qui va payer la facture

Faites juste payer pis arrêtez d’être cutes, merci.

16. Quand vous entendez la fameuse phrase: «le client a toujours raison»

Capture d'écran Netflix

Qu’on se le dise : le client a pas mal plus souvent tort qu’autre chose.

17. Quand votre pause toilette est le highlight de votre longue journée

Répondre à ses textos, penser à la vie. C’est le seul moment que vous avez la paix pendant votre quart de travail de 8 heures.

18. Quand un client vous raconte sa vie sans que vous ne l’ayez demandé

Ce n’est pas normal de savoir les problèmes digestifs générationnels de votre cliente. Vous préférez tout de même avoir ce genre de conversation que de vous faire chialer dessus parce que vous n’avez plus de taille medium.

19. Quand vous entendez pour la 1000e fois la même blague plate

«Il n’y a pas de prix, c’est gratuit?» Ha-ha. Non.

20. Quand un client vous surprend à vous remercier du fond du cœur pour votre excellent service

Vous n’êtes tellement pas habitué à ce genre de compliments que vous rougissez. Ça fait votre journée.

À tous les employés du service à la clientèle : ne lâchez pas votre beau travail! Le temps des Fêtes se termine dans pas si longtemps!