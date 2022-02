Les personnalités québécoises «BFF» dans la vie

À force de baigner dans le même milieu, ces vedettes québécoises se sont liées d’amitié et elles ne se gênent pas pour le montrer sur leurs réseaux.

Voici les vedettes québécoises qui sont meilleurs amis pour la vie

1. Camille Felton et Zoé Duval

Zoé Duval semble être bff avec plusieurs personnalités connues mais plus souvent qu'autrement, on le voit en compagnie de Camille Felton. Ils sont d'ailleurs en voyage ensemble à Puerto Plata en ce début de février.

2. Rosalie Vaillancourt et Katherine Levac

Amies dans l'humour et dans la vie, les deux femmes aiment collaborer ensemble sur des numéros. Elles ont aussi eu leur grossesse pratiquement en même temps et ont pu en rire ensemble.

3. Cindy Cournoyer et Lucie Rhéaume

Cindy et Lucie ont ensemble la marque Girl Crush Gang en plus de bien d'autres projets nés de leur amitié et de leurs ambitions.

4. Sarah-Jeanne Labrosse et Félix-Antoine Tremblay

Toute l'équipe d'acteurs qui ont joué dans le chalet sont restés de très bons amis avec le temps. Sarah-Jeanne et Félix-Antoine apparaissent souvent ensemble en story de réseaux sociaux à notre plus grand plaisir.

5. Catherine Saint-Laurent, Juliette Gosselin, Virginie Granger-Beauregard, Julianne Côté et Sarah-Maude Beauchêne

On souhaite toutes que nos amitiés soient aussi fortes que celle entre Catherine, Juliette et Sarah-Maude. Elles ont souvent des soirées de filles d'où ressortent des photos géniales et elles sont aux premières loges, prêtes à commenter sur Instagram, lorsqu'elles annoncent des bonnes nouvelles.

6. Lysandre Nadeau et Vanessa Duchelle

Amies et partenaires de voyage. Les deux femmes ont récemment partagés de bons moments en Europre, aux fêtes de 2021. Elles passent beaucoup de temps ensemble.

7. Pézie Beaudin et Sansdrick Lavoie

C'est connu depuis leur passage respectif à Occupation Double, Pézie et Sansdrick on une amitié que personne ne saurait briser.

8. Joey Scarpellino et Sophie Nélisse

Joey Scarpellino et Sophie Nélisse jouaient ensemble dans la série Les Parents et sont restés en contact. Ils se voient de temps en temps dans l'année entre leurs horaires et leurs déplacement entre le Québec et L.A.

9. Jean-Thomas Jobin et Julianne Côté

Julianne a joué Marie-Miel, fille fictive de Jean-Thomas dans une série de capsules. Ils ont gardé un très bon lien depuis.

10. Marianna Mazza et Karine Vanasse

S'il y a bien une amitié surprenante, c'est celle de Mariana Mazza et Karine Vanasse. Elles ont joués ensemble dans De père en flic 2, été ensemble dans l'émission La table d'à côté, et leur amitié est née.

11. Shanie Blais et Noémie Bannes

Être ensemble devant les caméras est souvent un facteur de grandes amitiés. Ça peut être grâce à une série romancée ou encore une téléréalité comme Occupation double. Les deux filles ont été dans la cohorte à Bali. Leur amitié est à distance mais ça fonctionne.

12. Cassandra Bouchard et Emy Lalune

Ces youtubeuses créatrices de contenu ont développé une belle amitié grâce à leur travail et aux différents projets qui les ont amené à se croiser.

13.La gang de l'émission Le Chalet

Les amitiés de la gang de l'émission Le Chalet nous ont fait rêvé de louer une cabane en hiver avec nos amis lorsque c'était en ondes. La fiction n'était pas loin de la réalité puisque tout le onde se tient encore ensemble aujourd'hui, bien des années plus tard. Ils évoluent si bien ensemble!

