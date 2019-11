Les meilleures aubaines mode pour le «Black Friday» 2019

Le moment tant attendu de l’année est ENFIN arrivé: le Vendredi fou est à nos portes et c’est l’occasion parfaite pour trouver ses tenues des Fêtes, en plus de s’armer de pièces tendance en rabais pour la saison froide.

Sans plus attendre, vous devez absolument sauter sur les meilleurs deals mode durant le Black Friday:

1. Amazon

Plusieurs items mode réduits à plus 50% de rabais!

2. Ardène

Jusqu’à 50% sur tout et expédition gratuite!

3. Adidas

40% sur toute la marchandise en ligne.

4. Frank & Oak

30% de rabais sur tout en utilisant le code BF30.

5. RW & CO

Profitez de 40% de rabais sur tout en magasin et en ligne pour la période du Vendredi Fou.

6. Aldo

Obtenez 50% de rabais sur le prix original des styles en solde, et 20% sur tous les styles à prix régulier le vendredi.

7. Lacoste

25$ de rabais avec tout achat de 150$, $50 de rabais sur achat de $200, $100 de rabais sur achat de $300, et $200 de rabais avec tout achat de $500 et plus en utilisant le code HOLIDAY19.

8. Dynamite

30% sur tout en magasin et en ligne.

9. Zaful

Un extra de 22% à l’achat de 69$, et 25% à l’achat de $119 sur tout en ligne avec le code: HAPPY25

10. Indigo

De 20 à 30% de rabais sur une sélection d’items mode.

11. Mejuri

Du 27 novembre au décembre 2, obtenez 10% de rabais sur un article, 15% de rabais sur deux articles et 20% de rabais sur trois articles ou plus.

12. H&M

30% sur tout en ligne et en magasin.

13. Gap

50% de rabais sur tout avec le code BLKFRIDAY, et un 10% supplémentaire avec le code BESTEVER.

14. Guess

De 30 à 50% de rabais sur tout le site et la livraison est gratuite.

15. Missguided

50% de rabais sur tout, excluant les articles déjà en vente, en utilisant le code HUSTLE.

16. Ray-ban

30% de rabais sur tout.

17. Roots

30% de rabais sur tout.

18. Urban Planet

Jusqu'à 50% de rabais sur tout, ainsi que des items à seulement 5$.

19. Reitmans

Le vendredi même, il y a 40% de rabais sur toute la marchandise. Durant le week-end, il y a des rabais entre 30 et 70% sur des items sélectionnés.

20. Aritzia

Jusqu'à 50% de rabais en ligne et en magasin, sauf sur le manteau Super Puff.

21. Blush

Jusqu'à 85% de rabais, et le 7e item est gratuit!

22. Michael Kors

Jusqu'à 60% de rabais en ligne et en magasins.

23. Anthropologie

Un rabais de 30% sur tout.

24. Bentley

De 30% à 70% de rabais sur tout et la livraison gratuite avec le code BENTLEY19.

25. Colombia

Des rabais qui varient et la livraison gratuite avec achat de 150$ et plus.

26. ECCO

Jusqu'à 40% de rabais ainsi que la livraison gratuite.

27. Matt & Nat

Plusieurs modèles en rabais jusqu'à 50%.

28. Sorel

25% de rabais sur le premier item, puis 50% de rabais sur le second.

29. TOMS

30% de rabais sur tout avec le code THANKFUL.

30. Under Armour

30% de rabais et la livraison gratuite sur les achats de 50$ et plus en utilisant le code TURKEY30.

À lire aussi: Vendredi fou: les meilleurs rabais beauté de 2019