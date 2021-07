13 signes que vous êtes ENFIN prêt à avoir un tatouage

Ça fait déjà un bout de temps que vous y pensez, mais vous n’êtes jamais bien certaine d’être réellement prêt.e à passer sous l’aiguille.

Avant de vous faire graver à l’encre de manière permanente, il est important d’être absolument sûr de son choix. C’est (théoriquement) pour la vie, après tout!

Si vous répondez oui à ces 13 affirmations, c’est que vous êtes enfin prête à vous lancer dans le monde des gens tatoués.

• À lire aussi: 15 tendances tatouage qu’on va voir partout en 2021

1. Vous savez précisément ce que vous voulez vous faire tatouer

Vous n’avez plus de doute sur le dessin ou les mots que vous souhaitez vous faire tatouer. Vous y avez longuement pensé et vous n’hésitez plus. Si ce n’est pas le cas, vous devriez peut-être prolonger votre période de réflexion.

2. Vous êtes consciente qu’il est presque impossible de le faire enlever

Même si cela semble évident, certaines personnes minimisent le fait que le tatouage reste sur la peau toute la vie. Si l’envie vous prend de vous faire écrire le nom de votre BFF ou les paroles de votre toune du moment, il faut y repenser deux fois. Oui, il existe des opérations pour faire retirer les tatouages, mais elles sont dispendieuses et pas complètement efficaces. Réfléchir avant d’agir est moins coûteux!

3. Vous êtes prête à l’assumer pour le restant de vos jours

Sans pour autant vouloir le retirer, certaines personnes se tannent de leur tatouage. Pire encore, en sont gênées. C’est pourquoi il est important de choisir un dessin ou des mots que vous aimerez longtemps ou qui voudront dire quelque chose pour vous.

4. Vous savez que votre tatouage vieillira bien

Il y a de plus en plus de personnes âgées qui ont des tatouages et c’est super #badass! Il est effectivement possible de faire des retouches pour qu’il reste beau, mais il faut s’assurer que le tatouage n’en prendra pas un coup lorsque les signes d’âge commenceront à apparaître. Ça semble bizarre penser à tout ça à 19 ans, mais c’est super important!

5. Vous êtes prête à en prendre soin le temps qu’il cicatrise

Il faut être prête à prendre soin de sa peau le temps qu’elle cicatrise. Il faut écouter les conseils de son tatoueur: s’il suggère un nombre de jours précis avec la pellicule de plastique, une crème spéciale ou de le laisser à l’air libre, vous devez écouter ses conseils. Sinon, le tatouage peut mal cicatriser et rapidement perdre sa précision. Dans ce cas, il faudra y retourner une deuxième fois.

6. Vous savez la zone où vous le voulez et la douleur engendrée

Non seulement vous avez pensé longtemps au dessin, mais aussi à l’endroit sur votre corps où vous voulez votre tatouage. Sera-t-il visible ou non? Est-ce que cette région cicatrise rapidement? Combien de temps cela prendra-t-il à tout tatouer? Ce sont quelques questions importantes à se poser avant de faire le grand saut.

7. Vous avez prévu le budget exact pour votre tatouage

Le prix des tatouages varie selon la grosseur, le temps et d’autres fois, selon le matériel utilisé. Il est donc primordial de vous informer sur le prix de ce que vous souhaitez vous faire tatouer. À la limite, commencez le tatouage et terminez la deuxième partie lorsque vous aurez le budget.

8.... Et le temps!

Il y a des dessins qui ne peuvent pas se faire en une seule fois, par manque de temps, par exemple, ou parce que le tatouage est très long. Informez-vous sur la durée que le tatouage prendra à être réalisé. Vous ne serez donc pas pris au dépourvu si finalement vous avez besoin d’un 2e rendez-vous. Ce serait plate que votre tatouage de fleur soit fait à moitié pendant les trois mois entre vos deux rendez-vous.

9. Vous avez magasiné et rencontré plusieurs tatoueurs avant d’avoir fait un choix

La clé d’un tatouage réussi, c’est le tatoueur. Si celui-ci est bon pour vous rassurer, qu’il prend le temps de vous montrer des dessins et de vous expliquer comment cela fonctionnera, vous vous sentirez plus en confiance. Si le tatoueur (ou la tatoueuse bien sûr) et le salon semblent de bonne qualité, c’est un poids de moins sur vos épaules, c’est assuré!

10. Vous avez approuvé le dessin du tatoueur avant le jour J

Bien que plusieurs tatoueurs sont excellents en dessin et peuvent faire des modifications sur place, vous pouvez quand même rencontrer le tatoueur avant pour regarder les dessins avec lui. Vous pourrez ensuite y réfléchir à tête reposée avant de passer à l’acte.

11. Vous l’avez même testé sur votre peau avec lui

Avant de vous faire tatouer, il est possible de voir un aperçu sur la peau. Le tatoueur fait imprimer le dessin et le colle sur votre peau, un peu comme un tatouage d’enfant, mais ce n’est que les grandes lignes. Vous pourrez voir si l’emplacement est bien et si le dessin vous convient.

12. Vous savez qui sera votre accompagnateur le jour du tatouage

Ceci n’est pas obligatoire, évidemment, mais cela pourrait vous rassurer d’avoir un proche avec vous pour votre premier tatouage. Il saura vous écouter, vous rassurer et vous tenir compagnie tout au long du processus.

13. Vous êtes prête à répondre à toutes les questions des gens

Tout au long de votre vie, les gens vous demanderont la signification, le pourquoi et le comment. Vous devez être prête et même fière d’y répondre. Après tout, vous y pensiez depuis longtemps à ce tatouage!

Ces vidéos pourraient vous intéresser:

Les plus beaux tattoos de vedettes québécoises

s

Les tattoos des stars et leur signification