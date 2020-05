Découvre si tu es compatible avec ta BFF selon vos signes astrologiques

C’est à prendre avec un grain de sel, mais c’est parfois vrai que notre signe astrologique en dit beaucoup sur notre personnalité et c’est aussi vrai en amitié!

Certains traits vont mieux avec d’autres, c’est normal. Alors, sans briser des amitiés si la réponse ne fonctionne pas avec votre réalité, voici les signes astrologiques chez lesquels vous pourriez trouver votre BFF idéal.

Voici donc les meilleurs duo de BFF selon l'astrologie:

Bélier

Si vous êtes Bélier, vous êtes assez intense. Rien n’est fait à moitié, vous allez jusqu’au bout des choses, mais tout en étant un peu impatient(e). Parfois, ça peut être «rushant» pour vos ami(e)s qui ont de la difficulté à vous suivre

Ton/ta BFF: Les Balance! Les personnes de ce signe sont connues pour être capables de faire la part des choses, ce qui apporte de l’équilibre à vos vies. Ils/elles n’auront pas peur de vous le dire en pleine face quand vous exagérez. Les Lion sont également des meilleur(e)s ami(e)s à considérer, puisque leur tempérament similaire au vôtre en fait un «partner in crime» idéal.

Taureau

Les Taureau, vous êtes têtu(e)s, persévérant(e)s et très généreux(ses). Du genre: tassez-vous de là quand vous avez quelque chose en tête! En amitié, vous êtes des acolytes fidèles.

Ton/ta BFF: Les Poisson! Comme ils/elles ne sont pas du tout dans la confrontation, cela saura tempérer vos opinions assez tranchantes merci. Leur créativité complète aussi bien votre côté terre à terre. Si vous préférez une personnalité semblable à la vôtre avec autant de stabilité et de fidélité, ce sont les Capricorne qui rempliront ces critères.

Gémeaux

Quand vous êtes Gémeaux, vous savez que votre vie est composée de hauts et de bas. Vos émotions peuvent parfois prendre le dessus. Vous avez aussi un grand besoin de liberté et vous êtes ouvert(e) aux nouvelles expériences. Vous êtes donc l’ami(e) avec qui aller sauter en parachute ou pleurer en écoutant un film triste.

Ton/ta BFF: Les Verseau! Puisque les Verseau sont aussi faciles à vivre, ils/elles sont capables de vous suivre dans vos escapades imprévues. Ils/elles ne prendront pas personnel si vous êtes de mauvaise humeur ou si vous annulez un plan à la dernière minute. Les Bélier sont aussi de bonne compagnie, puisqu’ils/elles seront toujours là pour vous quand vous en aurez besoin.

Cancer

Si vous êtes Cancer, vous pouvez être assez sensible et timide. Vous avez tendance à vous entourer d’un plus petit groupe d’ami(e)s très fidèle au lieu de papillonner un peu partout. Vous avez un cercle d’ami(e)s stable, mais aussi indépendant.

Ton/ta BFF: Les Taureau! Le côté réaliste des Taureau est un bon balancier pour votre tendance à être un peu plus rêveur(se) et introspectif(ve). En même temps, puisque le Taureau est aussi un ami fidèle et stable, il ne va pas trop vous sortir de votre zone de confort. Les Vierge font aussi de bons compagnons pour les Cancer puisqu’ils/elles sont calmes et attentionné(e)s.

Lion

Vous le savez, c’est un secret pour personne, le Lion est assez flamboyant. Vous aimez l’attention et briller, mais vous êtes aussi très optimiste. Vous faites d’excellent(e)s ami(e)s qui voient toujours le bon côté des choses.

Ton/ta BFF: Les Scorpion! Ça peut être un match explosif, mais dans le sens le plus positif de la chose. Puisque les Scorpion sont eux aussi intenses, ils/elles ne se sentiront pas dans l’ombre du Lion comme d’autres signes le pourraient. Les Balance sont aussi très compatibles avec les Lion puisqu’ils sont complémentaires.

Vierge

Les Vierge, vous n’êtes pas du genre à aller sauter en parachute avec les Gémeaux. Vous êtes plutôt du genre à rester à la maison et à planifier vos sorties. Vous êtes des ami(e)s très charmant(e)s et attachant(e)s, il faut seulement vous «booker» d’avance.

Ton/ta BFF: Les Sagittaire! Puisqu’ils/elles sont aventureux(ses), ils/elles vont vous aider à ajouter un peu de folie dans votre vie qui a tendance à être un peu plus rangée. La conversation sera toujours facile puisque les deux vous êtes curieux(ses) et ouvert(e)s d’esprit. Pour des raisons similaires, vous aimez aussi la compagnie des Bélier.

Balance

Oui, oui, si vous êtes Balance, vous aimez l’équilibre. Ça le dit dans le nom, mais pas seulement dans la justice, aussi dans la beauté! Vous êtes sophistiqué(e), curieux(se) et très intelligent(e). En amitié, vous êtes celui ou celle avec qui on découvre un bon resto ou on explore un musée.

Ton/ta BFF: Les Lion! Le côté magnétique et fascinant des Lion renforcera votre passion pour les belles choses attirantes. Ensemble, vous pouvez partir à l’aventure ou charmer n’importe quel groupe. Vous avez aussi une petite rivalité saine entre vous qui vous pousse à être les meilleurs. Le côté curieux des Sagittaire fait d’eux un autre bon potentiel d’amitié.

Scorpion

Les Scorpion sont plutôt impulsifs(ves) et sensibles. Quand ils/elles doivent faire un choix entre ce que leur tête ou leur cœur souhaite, c’est toujours le coeur qui gagne. Vous êtes mystérieux(se) et original(e), mais aussi extrêmement intrigant(e). En amitié, vous êtes LA personne à qui on peut se confier.

Ton/ta BFF: Les Vierge! Ils/elles sauront apaiser votre intensité par leur calme et leur douceur. Et vous pourrez avoir de longues conversations honnêtes sur les sujets les plus personnels. Puisque vous êtes plutôt audacieux(se), c’est bien de se lier à quelqu’un qui l’est moins pour se compléter et s’entraider. La facilité d’adaptation des Verseau est aussi une des qualités qui font d’eux/elles d’excellent(e)s ami(e)s pour les Scorpion.

Sagittaire

Si vous êtes Sagittaire, vous êtes un(e) grand(e) aventurier(e) qui aime être indépendant(e) et libre. Vous avez beaucoup d’énergie, ce qui fait de vous un(e) ami(e) qui remonte le moral et qui motive les autres.

Ton/ta BFF: Les Cancer! L’indépendance des deux signes en fait un match idéal. La dernière chose dont un Sagittaire a besoin, c’est de quelqu’un qui l’empêche de s’épanouir. Le Cancer saura vous suivre, tout comme vous laisser de l’espace quand vous en avez besoin. Les Lion, et leur côté passionné qui vous ressemble, font aussi de bons partenaires d’aventures.

Capricorne

Ceux et celles qui sont né(e)s sous le signe du Capricorne ont une forte tendance à aimer la discipline et l’ordre. Vous êtes très fidèle et intelligent(e), mais en amitié, vous préférez grandement une soirée seul(e) qu’avec des gens qui vous énervent.

Ton/ta BFF: Les Bélier! Ces deux signes intenses et travaillants peuvent vraiment bâtir une amitié solide comme le roc. Puisque vous êtes prêt(e) à relever n’importe quel défi, le côté ambitieux des Bélier ne vous fera pas peur. Le côté émotif et affectueux du Scorpion complète bien votre personnalité un peu plus rationnelle.

Verseau

Si vous êtes Verseau, vous aimez vous laisser porter par le vent. Vous êtes l’un des signes les plus faciles à vivre et vous vous faites très facilement des ami(e)s. Vous êtes un(e) ami(e) l’fun, mais il faut vous garder diverti(e), sinon vous risquez de flotter vers la prochaine amitié.

Ton/ta BFF: Les Gémeaux! Tout aussi indépendant(e)s que vous, les Gémeaux et les Verseau font d’excellent(e)s BFF. Ils/elles sont assez imprévisibles pour vous garder intéressé(e)s, mais pas assez pour vous blesser. Qui se ressemble s’assemble, mais les contraires s’attirent aussi! Le côté extrêmement fidèle des Cancer balance votre volatilité à la perfection.

Poissons

Les Poissons, vous êtes très intuitif(ve) et proche de vos émotions. Vous êtes tellement généreux(se) de votre temps et de votre écoute que certaines personnes pourraient profiter de vous. En amitié, vous donnez sans attendre à recevoir en retour.

Ton/ta BFF: Les Capricorne! Oui, votre sensibilité vous rapproche du Scorpion, mais trop pareil, c’est comme pas assez. La fidélité et la stabilité des Capricorne vous rassurent et ils/elles ne vont jamais trahir votre confiance et bonté sans limites. C’est aussi une amitié qui vous fera grandir, les Capricorne vous aideront à être plus équilibré(e) et vous, vous les aiderez à exprimer leurs émotions.