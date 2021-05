10 coiffeurs montréalais à suivre sur Instagram pour une dose d'inspiration

L’art de la coiffure n’est pas si simple, encore moins quand il est temps de choisir TON coiffeur qui opérera sa magie dans tes cheveux.

C’est pourquoi nous avons déniché pour vous les 10 meilleurs comptes Instagram de coiffeurs montréalais afin de vous donner le goût de changer de tête tous les mois!

1. Max Gourges

Coloriste polyvalent, que ce soit pour avoir un blond bébé parfait ou un rose fuchsia de feu, il maîtrise parfaitement l’art de la couleur.

Sa grande modestie le pousse à dépasser ses limites jour après jour et c'est ce qui le démarque des autres artistes. Psst!... C’est le coloriste préféré des vedettes québécoises!

2. Shalryne Charleus

Spécialiste en pose d'extensions Microlinks et Silkpress, les créations de Sharlyne ont de quoi faire rêver!

Elle travaille fort à offrir une expérience unique à chaque cliente, comprenant que toutes ont des besoins uniques et un style différent.

3. Catia Corr

Catia, quant à elle, est copropriétaire du salon de coiffure Le Artof dans le Mile-End et sa spécialité est de loin la coupe ainsi que la pose d’extensions.

Minutieuse et à l’écoute de ses clients, Catia excelle dans le domaine et c’est super inspirant de la voir aller.

4. Claude Gervais Ahelo

Claude est également copropriétaire du salon Le Artof. Sa force? Les balayages californiens! En plus d’être talentueuse, elle est très efficace.

Claude est un bel exemple pour la femme pour sa force de caractère et ses convictions.

5. Emmanuelle Campolieta

La jeune femme brille avec ses coiffures sorties tout droit des défilés.

Toujours à la fine pointe de la mode, Emmanuelle est une icône dans le domaine pour ses coiffures toujours très sophistiquées et au goût du jour.

6. Romain Le Moëllic

Romain est le maître des crinières pour les séances de photos!

Il fait équipe avec Mari Photographe et le maquilleur Sébastien Sauvage. C’est sans aucun doute un trio de feu!

7. Sabrina Dumont

Co-propriétaire du salon Le Lowkey, l'expertise de Sabrina se retrouve dans la balayages lumineux et naturels.

Elle innove tout le temps avec des looks tendances, et est derrière les têtes d'influenceuses qu'on adore, comme Rosalie Lessard et Gloria-Bella.

8. Eric Charpentier

Ce coiffeur et coloriste chez Blunt se passionne par la création de lumière et de dimension dans les cheveux.

Eric est aussi ambassadeur Kérastase et on adore ce qu'il fait!

9. Éloïse Larocque

La véritable spécialiste du blond, on aime suivre Éloïse tant pour ses tranfos capillaires, que son contenu inspirant.

Elle s'occupe des cheveux de plusieurs personnalités, dont sa BFF Claudia Bouvette ainsi que la comédienne Sophie Nélisse.

10. Benjamin Bélanger

Quand Max Gourgues s'occupe de la couleur d'une star, c'est Benjamin qui s'occupe de la coupe!

Son talent est indéniable et ses idées, toujours à la dernière mode.

