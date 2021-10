Voici 8 façons de retirer votre maquillage d’Halloween en toute sécurité

Si vous êtes de ceux et celles qui aiment tout donner du côté maquillage à l'Halloween, sachez qu’il est tout aussi important de préparer votre routine démaquillage.

Parce qu’on le sait, l’excès de maquillage peut être nocif pour la peau, spécialement s’il n’est pas complètement enlevé ou s’il est retiré de manière beaucoup trop agressive.

Afin de vous aider à retrouver votre belle peau qui se cache derrière votre maquillage de zombie, voici 8 façons de vous démaquiller en toute sécurité:

1. Utiliser un démaquillant à base d’huile pour les prothèses, le faux sang et tout ce qui est à l’épreuve de l’eau

La première étape est évidemment d’enlever tous les accessoires qui sont collés sur votre peau, comme les prothèses, le latex, le faux sang, les collants, etc.

Pour venir dissoudre la colle ultra-résistante, il suffit d’utiliser un démaquillant à base d’huile et de doucement venir décoller les accessoires.

Il est important d’être délicat avec sa peau. Si ça tire ou ça fait mal, ce n’est pas normal!

Baume démaquillant Take the day off de Clinique, 15 $ chez Sephora

2. Utiliser de l’huile de coco pour démaquiller tout en hydratant la peau

Pour venir enlever la peinture en spray ou les produits en crème (épaisse), l’huile de coco est la solution la plus douce à choisir.

Il faut frotter le tout pour dissoudre le produit et venir retirer l’excès avec une serviette douce pour la peau.

Il restera probablement du maquillage, mais c’est la façon la plus rapide et non abrasif de venir en enlever une grande partie.

3. Utiliser de l’huile pour bébé si le maquillage a teinté votre peau

SOS! Malgré le fait que vous êtes démaquillée, il reste de la couleur et celle-ci a teinté votre peau. Pas de panique, l’huile de bébé est là pour vous!

Plusieurs artistes maquilleurs ne jurent que par cette technique.

4. Appuyer un moment avec votre démaquillant sur vos yeux pour décoller votre colle à cils

Cela ne sert à rien –mis à part souffrir– de tirer sur vos faux cils. À la place, imbiber un tampon démaquillant de votre produit préféré habituel et appuyer sur vos yeux quelques secondes.

Les faux cils se décolleront presque automatiquement et vous n’aurez pas à vous décaper l’œil pour les retirer.

5. Utiliser de la Vaseline pour enlever l’excédant de produit dans vos sourcils

Parce que personne n’a envie de perdre des poils de sourcils pour un maquillage de sirène.

Pour démaquiller vos sourcils tout en les gardant en santé et fournis, il suffit de prendre de la gelée de pétrole –ou de la Vaseline, en bon français– et de les masser tranquillement.

Avec une serviette douce, enlevez l’excédant de produit. VOILÀ!

6. Utiliser un rouleau adhésif pour vêtements afin d’enlever le plus de brillants possible

On l’a tous déjà vécu: mettre des brillants dans notre visage, c’est aussi synonyme d’en retrouver partout dans nos vêtements pendant des semaines.

Les maquilleurs professionnels proposent de prendre un rouleau adhésif pour vêtements et de le rouler sur soi pour enlever la majorité des petits brillants. Pas fou!

7. Utiliser une eau micellaire pour enlever tout restant de produits sur la peau

Lorsque tout ce qui demande d’être enlevé avec précaution a été retiré, c’est maintenant le temps de venir démaquiller entièrement la peau.

Une eau micellaire remplira cette tâche rapidement et efficacement, sans pour autant agresser la peau.

Eau micellaire 4 en 1 de Garnier, 7.50 $ sur Amazon

8. Terminer en nettoyant en profondeur le visage

Pour être certaine que tout résidu de maquillage quitte gentiment votre visage, il est TRÈS important de se nettoyer la peau en terminant.

Utilisez votre nettoyant habituel et terminez avec votre crème hydratante préférée. Votre peau vous remerciera plus tard!

