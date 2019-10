Seuls les plus stylés oseront ces 7 chapeaux cet automne

Que ce soit pour se donner un style, se protéger du froid ou simplement pour camoufler une chevelure pas super propre, les chapeaux sont indispensables encore cet automne.

On dit souvent qu’il existe «des têtes à chapeaux», des personnes à qui tous les chapeaux vont bien. En fait, c’est faux de penser que ce n’est pas tout le monde qui peut se permettre de rocker un couvre-chef. Il suffit de mettre la main sur le modèle qui vous va le mieux!

Pour vous aider à trouver la perle rare, voici les 7 chapeaux qui seront sur toutes les têtes cet automne.

1. Le chapeau de feutre

On sait que l’automne est arrivé quand les chapeaux de feutre apparaissent sur les cocos des fashionistas. Confortables, mignons et super stylés : impossible de ne pas les aimer. Il existe des modèles très larges et d’autres plus étroits. À vous de trouver la forme et la grosseur qui s’agencent parfaitement à votre tête.

2. La casquette gavroche

Tendance forte l’an dernier, la casquette gavroche est de retour cette saison! Elle rappelle évidemment le début des années 2000, ce qui ajoute un «plus» à l’ensemble. #Throwback. En plus, elle se fait dans toutes les couleurs et textures. Pas d’excuses pour ne pas l’essayer!

3. Le béret

Si l’an dernier, le béret a fait beaucoup de sceptiques, il est inévitable cette saison. Il permet de donner un look plus chic, délicat et stylé à tous les ensembles. Porté avec un joli trench-coat et des bottillons, le béret saura faire tourner les têtes, c’est promis.

4. Le chapeau bucket

Après les souliers de papa, c’est au tour des chapeaux «bucket» de faire leur retour dans nos garde-robes. Les marques FILA et Kangol en font de très beaux en tissus, mais il existe des options beaucoup plus chaudes, en peluche ou en fausse fourrure..

5. La tuque roulée

Portée au-dessus des oreilles (moyennement pratique, on le sait!), la tuque roulée donne automatiquement un look «street» à notre ensemble. Beaucoup d’influenceurs en sont d’ailleurs de grands fans, malgré l’utilité douteuse.

6. La tuque «beanie»

Avec ou sans pompon, la tuque «beanie» est notre meilleure amie en cas de #badhairday. Pour un résultat optimal, il suffit de laisser un bout de la tuque «flotter» au-dessus de la tête. Encore une fois, les modèles en peluche ou fourrure sont des options à ne pas ignorer pour viser dans le mille des tendances de la saison.

7. Le bandeau

De retour encore cette saison, le bandeau est un indétrônable année après année. Placé par-dessus les cheveux, il saura vous tenir au chaud tout en donnant un petit plus à votre ensemble. La marque québécoise Gibou en fait de très jolis modèles et plusieurs influenceuses se les arrachent!