En manque d’inspiration capillaire? Ne cherchez plus, voici la coiffure à adopter cet automne selon votre signe astrologique.

Bélier: Une coiffure à faible entretien

Parce que les filles Bélier sont tellement occupées à conquérir le monde qu'elles ont besoin d’une coiffure facile à réaliser, exactement comme les vagues naturelles de Catherine Paquin.

Taureau: Le bandana

Grands nostalgiques, les Taureau adorent les tendance un peu «vintage», comme le bandana tout droit sorti des années 90 de Gloria-Bella.

Gémeaux: La demi-couette

Les Gémeaux indécis, qui ne peuvent pas choisir entre remonter leurs cheveux ou les laisser lousses, ont enfin une solution: la demi-couette comme celle de Lucie Rhéaume.

Cancer: La queue de cheval longue

Non La queue de cheval très longue, comme celle de Sophia-Rose, représente tout à fait la personnalité impatiente des Cancer qui n’ont pas le temps d’avoir de cheveux dans le visage.

Lion: La crinière naturelle

À l’image de l’animal qui représente ce signe, et si c'est la texture naturelle de nos cheveux, on «rock» les boucles et le volume au maximum comme Vanessa Duchel!

Vierge: Le chignon propre

Quand on ne veut pas attirer l’attention comme les Vierge, le chignon soigné de Cindy Cournoyer est l'option parfaite.

Balance: Les lulus

Puisque les Balance se soucient de l’équilibre, elles ne peuvent pas avoir une coiffure asymétrique. Les deux couettes basses de Rosalie Lessard sont donc parfaits!

Scorpion: La longue tresse

Les filles Scorpion ont toutes un côté sexy, alors elles ont besoin d’une chevelure à leur image. Une longue tresse comme celle de Audrey-Anne, ça dit: «attention, je suis dangereuse».

Sagittaire: La queue de cheval sportive

Les Sagittaire sont curieuses et aventurières, elles n’ont pas peur de relever des défis. C’est pourquoi la couette de Maude Lavoie est parfaite!

Capricorne: Une coiffure super structurée

La discipline et le contrôle de soi des Capricorne sont inégalés. Quand elles se fixent un but, elles sont capables de le suivre sans être déconcentrées, alors on porte un chignon serré comme celui d'Alanis, à l'image de leur focus.

Verseau: Une couleur qui sort de l’ordinaire

Quoi de mieux pour exprimer la marginalité des Verseau qu’une couleur de cheveux différente. Bleu, gris, lilas ou rose gold: pourquoi pas!

Poisson: Un accessoire féminin

Le romantisme et le côté créatif des Poisson font qu’elles peuvent faire preuve d’originalité dans leurs coiffures. On opte donc pour un accessoire comme la belle barrette de Jessika!

