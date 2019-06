[QUIZ] Quel type de BFF es-tu?

Quiz

embarques dans ses niaiseries. On est là pour avoir du fun, non?

Je convaincs ma meilleure amie d’y aller et de crasher le party. On va donner à la planète une bonne raison de ne pas NOUS inviter la prochaine fois!

bad girl

fêtarde

confidente

maman

Tu es la BFF aventureuse et bad girl, avec qui on sort constamment de sa zone de confort. Tu es une fille confiante, qui ne sait pas trop où elle s’en va, mais tu t’en fous. Ta BFF ne s’emmerde jamais et c’est ce qu’elle aime de toi. Tu aimes les aventures et tu traînes ta meilleure amie partout, même de force. Tu peux parfois être directe et dure avec elle, mais elle finit toujours par te remercier de ta franchise.

Tu es la BFF fêtarde et divertissante, avec qui on est certaines d’avoir du fun! Tu es le genre de meilleure amie avec qui tu peux rire, t’amuser et te changer les idées. Avec toi, pas question de rester assise sur le divan à ne rien faire : il faut trouver une activité et vite! Il est par contre difficile de te suivre et de se confier à toi parfois.

Tu es la BFF confidente et intellectuelle, avec qui on peut avoir des discussions profondes sur la vie. Tu es une grande sensible avec qui il est possible de discuter de tous ses états d’âmes sans gêne. Tu as une grande écoute et tu es toujours là pour apporter du soutien à ta meilleure amie. Une chicane avec toi, ça se résume souvent à plusieurs paragraphes en texto et à l’analyse de toutes les paroles de l’autre. Par contre, la situation se règle toujours parce que ta meilleure amie sait très bien que tu es une grande émotive et tu l’aimes profondément.

Tu es la BFF calme et maman poule, qui prend soin des gens qu’elle aime. Tu prends soin de ta BFF comme la prunelle de tes yeux. Tu lui prépares des surprises, des soupers, des cadeaux sans jamais t’attendre à quelque chose en retour. Tu es plus tranquille qu’elle, ce qui l’amène parfois à essayer de te décoincer malgré toi. Tu sais cependant que tu peux compter sur elle comme elle peut compter sur toi. Tu n’oublies jamais son anniversaire et tu prends des nouvelles d’elle tous les jours.

https://nsa39.casimages.com/img/2018/09/27/180927053340778990.jpg

https://nsa39.casimages.com/img/2018/09/27/180927052717169657.jpg

https://nsa39.casimages.com/img/2018/09/27/180927052957346399.jpg

https://nsa39.casimages.com/img/2018/09/27/180927053132753343.jpg