9 vêtements d’été que vous pouvez reporter sans problème pour la rentrée

Personne n’a envie de dire au revoir à l’été. Personne. Encore moins quand cela signifie qu’il va falloir mettre nos pièces d’été tant aimées de côté.

Une publication partagée par Jessie Grace (@thejessiegrace) le 22 Août 2018 à 6 :13 PDT

Pas de panique! Il est possible de garder plusieurs morceaux de la saison durant la transition vers le retour des brises froides. En plus, cela vous permettra de moins surconsommer en recyclant vos vêtements qui finalement, ne sont pas vieux du tout.

Voici donc 9 morceaux de votre garde-robe d’été que vous n’aurez pas à ranger pour la rentrée et l’automne.

1. Les hauts en tube

Une publication partagée par Amy Shaw (@amyfuchsia) le 29 Avril 2018 à 3 :40 PDT

Pour porter le tube cet automne, il suffit d’enfiler une veste en jeans, un bomber, une chemise ou même un veston par dessus.

2. Les Converse colorés

Même si on associe plus souvent les Converse à l'été, ces derniers peuvent facilement se transposer pour la saison froide. On les choisis «high top» et on les porte dans les couleurs typiques de l'automne, comme le moutarde, bourgogne ou le noir.

3. La petite robe soleil

Une publication partagée par Lydia Rose (@fashioninflux) le 21 Août 2018 à 12 :15 PDT

Rappelant les beaux moments passés à la plage avec les amis, la robe soleil est probablement celle qui déchire le plus notre cœur quand vient le temps de changer de saison.

Pour celles qui ont envie d’étirer son règne encore un peu, il est possible de la porter avec une chemise chic en dessous. Une ceinture à la taille et le tour est joué!

4. Le haut de type lingerie

Cette année a été marquée par l’arrivée de la lingerie comme vraie pièce de vêtement. Que ce soit un bodysuit ou bien un petit corset, tout est permis! Porté avec un blazer sport et des bottillons, il convient parfaitement à l’environnement de classe, comme celui de 5à7!

5. Le mini sac coloré

Le mini sac coloré, qui nous rappellent étrangement notre enfance, ont pris d’assaut la scène mode durant l’été. Pour l'arborer fièrement cet automne, il s’agit de porter un look plus neutre pour mettre l’attention complètement sur le sac.

6. La robe salopette

Une publication partagée par Hannah Meloche (@hannahmeloche) le 8 Juin 2018 à 2 :20 PDT

Tout le monde adore l’hybride qu’est la robe salopette et c’est pour cette raison qu’on veut la garder aussi longtemps dans nos vêtements préfs.

Pour amplifier le look vintage de la robe, pourquoi ne pas y aller avec un polo à manches longues ou bien un col roulé? Un look de la rentrée qui fera tourner les têtes, c’est assuré!

7. Les pantalons cargos

Pour un automne tout en confort, on mise sur les pantalons en tissu léger. Au lieu de choisir un crop top ou une camisole, il suffit de les porter avec un haut plus chaud ou une veste.

Pour vos pieds, de petits bottillons ou des baskets feront amplement l’affaire pour remplacer les sandales.

8. La jupe en jeans

En fait, tous les types de jupes sont les bienvenus dans votre garde-robe de la rentrée. Pour les journées où c’est plus frisquet, il est possible de l’agencer avec un pull ou une chemise.

9. La robe à boutons

Une publication partagée par Meraki Ave (@merakiave) le 26 Juil. 2018 à 9 :57 PDT

Si la vôtre est dans les teintes automnales, comme le noir, le kaki ou le beige, elle sera facile à reporter.

Il suffit d'y aller avec une pièce de vêtement chaude en dessous, soit une chemise, un pull ou encore une fois, un col roulé.