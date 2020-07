11 raisons de passer du temps avec ses BFFs au lieu de dater

Qu’on se le dise, la relation qui unit deux meilleures amies est bien souvent aussi forte que celle d’une relation amoureuse.

C’est à se demander si la suite de dates/fréquentations désastreuses vaut tout le précieux temps qu’on y a investi. À la place, pourquoi ne pas troquer les soirées resto avec des inconnus pour des soirées pyjamas entre girls?

Voici donc 11 raisons pour lesquelles passer du temps avec sa BFF est mieux que de dater:

1. Parce qu’elle ne te ghostera jamais

Une publication partagée par Ludivine Reding🎈 (@ludivinereding) le 19 Mars 2018 à 3 :31 PDT

Si c’est une vraie BFF, elle ne posera pas un lapin sans bonne raison. Si elle en a une, tu peux être certaine qu’elle va t’avertir et ne pas te laisser en plan. Pas comme ta date Tinder qui ne se pointe jamais à la crèmerie...

2. Parce que ça coûte moins cher

Une publication partagée par Lili-Ann (@lilidefrancesco) le 10 Juin 2018 à 5 :05 PDT

Les dates, les sorties dans les bars, les activités originales pour paraître cool... Ça finit par coûter cher! Rien de mieux que sa BFF et une bonne bouteille de vino pour passer une belle soirée.

3. Parce que tu peux tout lui dire ce que tu ne peux pas encore confier à ta fréquentation

Une publication partagée par Claudia Bouvette (@claudiabouvette) le 7 Août 2018 à 5 :38 PDT

S'il y a un détail à propos de lui qui t’énerve et que tu as besoin d’en parler ou que tu as envie de stalker tous les ex de ton boy en ordre alphabétique, c’est avec ta meilleure amie que ça se passe.

4. Parce que tu peux être franche avec elle sans qu’elle soit vexée ou fâchée

Une publication partagée par Livia Martin (@liv_m22) le 6 Août 2018 à 8 :22 PDT

Quand on a des sentiments amoureux pour une personne, on marche souvent sur des œufs pour ne pas blesser la personne qu’on aime. Avec sa BFF, on peut y aller direct dans le vif du sujet sans trop peser ses mots.

5. Parce que si votre soirée est plate, tu t’en vas et il n’y a aucun malaise

Une publication partagée par Kendall (@kendalljenner) le 10 Août 2018 à 10 :33 PDT

Pas besoin de trouver une excuse poche pour partir plus tôt. Si c’est plate, tu quittes les lieux et c’est tout. Vous allez vous texter le lendemain comme si rien n’était.

6. Parce qu’il est difficle de battre une soirée entre filles

Une publication partagée par Cɪɴᴅʏ.☽ (@cindycournoyer) le 28 Mai 2018 à 3 :04 PDT

Ce n’est pas toujours nécessaire d’avoir des boys pour avoir du fun. Une soirée de filles, c’est rafraîchissant et, avouons-le, c’est souvent parmi les soirées les plus mémorables!

7. Parce qu’avec elle tu peux écouter des films et des séries quétaines

Ça ne prend pas 12 heures choisir un film et personne ne fait de compromis. Vous avez toutes les deux envie d’écouter pour la 478e fois le film Les pages de notre amour sur Netflix et c’est bien correct.

8. Parce qu’elle va remarquer tous les petits changements et nouveautés dans ton look sur-le-champ

Elle va être la première à remarquer – et à complimenter! – les 3 cm que vous avez enlevés à votre chevelure. Elle va aussi se précipiter pour essuyer votre mascara qui coule lors d’une journée à la plage.

9. Parce qu’elle est là à très très trèèèèès long terme

Une publication partagée par Sarah-Maude Beauchesne ✍🏻 (@lesfourchettes) le 19 Juil. 2018 à 6 :29 PDT

Contrairement à beaucoup de dates ou de fréquentations, elle est là pour rester.

10. Tu peux te remémorer de vieux souvenirs à l’infini sans te sentir mal de radoter

Une publication partagée par camila mendes (@camimendes) le 2 Juil. 2017 à 1 :14 PDT

Il n’y a pas de «fallait être là», parce qu’elle est toujours présente. Se rappeler vos vieux souvenirs en tout temps est votre activité préférée.

11. Parce que c’est elle qui sera là si tu décides quand même de dater!

Une publication partagée par Marianne & Gabrielle (@2epeau) le 6 Août 2018 à 8 :57 PDT

Même après toutes ces raisons, s'il vous prend l’envie de dater, sachez que votre BFF sera toujours là pour réparer les pots cassés.