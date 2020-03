Les 5 meilleurs produits pour avoir de beaux cheveux sans passer chez le coiffeur

Puisque plusieurs salons de coiffure sont fermés à cause de la crise du coronavirus, il faut faire avec les moyens du bord! On s'entend qu'il y a d'autres priorités, mais le facteur gossant des cheveux indisciplinés est quand même à ne pas négliger.

Rester à la maison ne veut pas dire vouloir mettre nos cheveux dans un chignon ou une queue de cheval. Avec un peu d'aide, on peut avoir une belle chevelure lisse et brillante avec un minimum d'effort.

Voici donc 5 produits pas chers pour donner de l’amour à vos cheveux en période de crise.

1. Crème lissante pour cheveux de Sephora Collection, 18$

Courtoisie

Avec près de 90 commentaires et ses 5 étoiles sur 5, cette crème lissante pour les cheveux se hisse au sommet du palmarès des produits pour cheveux de Sephora et représente un rapport qualité/prix indéniable. Ce produit a pour effet de lisser votre crinière et de réduire les frisottis, et ce, même si vous n'utilisez pas de chaleur. À essayer!

2. Spray texturisant de Cake Beauty, 13$

Courtoisie

Si vous voulez apporter un peu de texture dans vos cheveux sans utiliser un fer chauffant, un spray texturisant peut vous donner le volume et l'effet ondulé recherché sans endommager les cheveux. Celui-ci, de Cake Beauty, sent non seulement divinement bon, mais donne de la texture et du pep aux cheveux sans les alourdir.

3. Crème de finition invisible Sublimate de Sebastian, 18$

Courtoisie

Cette crème à appliquer en tout dernier, après avoir séché vos cheveux, se fond dans vos mèches pour les rendre plus disciplinées et sans frisottis. Elle procure brillance et douceur, tout en protégeant la chevelure des rayons UV. À appliquer en petite quantité sur toute la chevelure une fois séchée.

4. Traitement sans rinçage Colour Fanatic de Pureology, 27$

Courtoisie

Ce traitement est non seulement 100% végane, mais il est aussi tout-en-un: il démêle, embellit, réduit le temps de séchage, en plus d'emprisonner l'hydratation des cheveux. Le résultat? Des cheveux brillants à l'apparence en santé sans effort!

5. Spray densifiant KMS ADDPOWER, 24$

courtoisie

Celles qui ont les cheveux fins qui manquent de vie doivent essayer le spray volumisant ADDPOWER de KMS qui apporte non seulement une tonne de volume à la crinière, mais l'enrichit aussi de protéines de riz, la rendant plus forte. Et pour celles qui utilisent des outils chauffants, ce produit protège également vos cheveux jusqu'à 200 degrés Celsius.