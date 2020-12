Voici quel style vestimentaire vous irait le mieux selon votre signe astrologique

Si vous êtes à la recherche du look parfait pour coller avec vos habitudes et votre caractère, pourquoi ne pas se fier à celui qui vous connaît le plus, votre signe astrologique?

Même s’il arrive que notre horoscope soit complètement dans le champ lorsqu’il affirme que nos amours vont merveilleusement bien et qu’on deviendra riche, le lire reste toujours un plaisir coupable qu’on assume pleinement. Voilà, c’est dit.

En plus, il peut être étonnant de constater ce que notre signe peut révéler sur notre personnalité vestimentaire...

Voici donc quel style adopter selon votre signe astrologique:

Bélier - Le look sportif

Celle qui est née sous le signe du Bélier est une grande fonceuse qui aime bouger. Son style vestimentaire doit donc être aussi pratique que joli! Elle doit pouvoir à tout moment être en mesure de partir à la course ou à se joindre à un entraînement spontané.

Les vêtements de sport sont si beaux de nos jours, qu'ils sont tout à fait portables dans la vie de tout les jours! Et que dire du confort.

Taureau - Le athleisure

Les Taureau aiment passer du temps pour relaxer à la maison, mais ce sont aussi des gens ambitieux et carriéristes qui aiment le côté pratico-pratique des vêtements!

Le athleisure, qui mélange athlète et leisure (loisir), représent tout à fait leur côté travaillant, mais qui sait aussi quand s'arrêter.

Gémeaux - Le look extra et tendance

La fille Gémeaux n'est pas du genre à n'avoir qu'un seul style tout au long de sa vie. Elle préfère de loin expérimenter avec les couleurs, motifs et différentes tendances. Elle n'a pas froid aux yeux et est la première à essayer quelque chose de nouveau!

En suivant les tendances, mais aussi en ajoutant une touche un peu extra, elle peut se démarquer et changer de look selon son humeur du moment.

Cancer - Le cabincore

Les Cancer n’aiment pas attirer l’attention sur elles. Elles sont simplistes et n’aiment pas tout ce qui est extravagant. Leur slogan? Less is more. Par contre, ce qu'elles aiment, c'est le confort et, toujours, une petite dose de nostalgie.

Le look cabincore s'inspire de ce qu'on porte dans un chalet en famille, à lire un bon livre au chaud devant le foyer, un chocolat chaud à la main. Ce style leur va à merveille!

Lion - Les ensembles agencés

La fille Lion a un petit côté glam et éblouissant. Avec une personnalité plutôt théâtrale et exubérante, elle tripe sur les vêtements qui vont attirer l'attention, mais sans avoir l'air d'avoir mis une tonne d'effort.

Les ensembles «matching» sont parfaits pour cela! Ils donnent un punch puisqu'être habillé de la même couleur de la tête au pied, ça flash, mais ils ont aussi un côté décontracté qui va bien aux Lionnes.

Vierge - Les basics intemporels

Les Vierge, discrètes de nature, aiment beaucoup la mode, mais n’osent pas les grandes tendances. Elles préfèrent opter pour des vêtements unis, de qualité et intemporels que d’être à la fine pointe de la mode.

De nature réfléchie, elles ne possèdent pas beaucoup de vêtements, mais investissent pour que ceux-ci soient durables. Elles vont donc opter pour des basics comme un beau t-shirt blanc, une paire de jeans parfaite et un manteau indémodable.

Balance - Le look féminin et romantique

Grande romantique et séductrice, la femme Balance aime porter des morceaux qui sont typiquement «féminins», avec des tissus luxueux comme le satin ou la dentelle.

N'ayant pas peur de s'exprimer et d'avoir l'attention sur elle, elle aime aussi jouer avec la transparence et les vêtements qui en montrent juste assez pour piquer la curiosité.

Scorpion - Le look professionnel

Les Scorpion ont un côté un peu hyperactif, et leur style vestimentaire suit de près leur mode de vie. La fille Scorpion adopte un look plus professionnel parce qu'elle veut être prise au sérieux.

De plus, en s'habillant toujours de façon un peu propre et sérieuse comme avec un tailleur, elle démontre son ambition. Elle ne s'empêche pas par contre d'ajouter une touche de féminité et de couleur!

Sagittaire - Le cottagecore

À ne pas confondre avec le cabincore, le cottagecore fait référence aux vêtements féminins et légers qu'on s'imaginerait porter dans une petite maison de campagne au milieu d'une prairie!

Les motifs de fleurs et les tissus qui volent dans le vent réflètent à la perfection le côté simple des Sagittaire. Elles ne se compliquent pas la vie et ont généralement une vision positive des choses, et ce style le démontre très bien.

Capricorne - Le look oversized

Avec sa grande assurance et son côté très professionnel, la Capricorne peut sembler difficile d’approche. Elle est d’une concurrence féroce au niveau de sa carrière et ne s’ouvre pas beaucoup sur sa vie personnelle avec les inconnus.

Sa garde-robe est plutôt «masculine» et professionnelle, mais tout de même très stylée. Elle aime s'amuser avec les proportions en portant par exemple un très grand veston, avec un petit crop top en dessous.

Verseau - Éclectique et thrift

La femme Verseau a une personnalité plutôt paradoxale, tout comme sa garde-robe. Elle n’aime pas suivre les conventions et c’est pourquoi elle n’a pas de style précis. Elle aime emprunter des éléments de toutes les tendances et chaque jour est une surprise côté look.

Elle aime aussi faire des trouvailles originales et uniques en friperie, ce qui fait qu'on ne sait jamais à quoi s'attendre avec elle, et c'est ce qu'on aime!

Poissons - Le look grunge

On le sait bien, les Poissons peuvent faire preuve d'une grande sensibilité et être très émotives. Le style un peu emo (ou e-girl) leur va particulièrement bien, puisque cela représente ce côté de leur personnalité!

De plus, puisque la femme Poissons est parfois un peu rebelle, ce look un tantinet edgy démontre qu'elle n'est pas juste une grande sensible au coeur tendre.