Voici cinq trucs pour se débarrasser de l’acné corporelle

Celles et ceux qui souffrent d’acné corporelle savent que les comédons sont difficiles à contrôler.

Bien qu’il n’existe pas de remèdes miracles qui conviennent à tous les types de peau et qui répondent à tous les problèmes, certains trucs peuvent aider à minimiser les désagréments liés à l’acné.

Comédons, points noirs, irritation: voici cinq trucs pour se débarrasser de l’acné

1. Appliquer un masque une fois par semaine sur toutes les zones touchées par l'acné

Un masque à l’argile peut aider à retirer la saleté de vos pores et réduire la taille et l’inflammation des comédons. Pour nettoyer notre peau en profondeur à petit prix, on aime le masque préféré de Lili Reinhart, le Aztec Beauty.

Indian Clay Mask, 14$, amazon.ca

2. Se doucher tout de suite après l’entraînement

Si vous faites du sport et que vous n’allez pas directement sous la douche après l’entraînement, votre sueur peut amplifier la prolifération des bactéries sur votre épiderme. Le résultat? Des boutons ont tendance à apparaître sur les zones où les vêtements imbibés de sueur frottent.

3. Utiliser un nettoyant qui cible l’acné

Une fois sous la douche, on utilise des nettoyants conçus spécifiquement pour traiter les boutons sur le corps. L’avantage, c’est qu’on n’a pas à vider notre nettoyant antiacné pour le visage pour s’en tartiner partout!

Nettoyant pour acné Neutrogena Body Clear, 9$, amazon.ca et en pharmacies

The Body Shop

Nettoyant The Body Shop à l'huile d'arbre à thé, 16$, en ligne

4. Appliquer une solution tonique

On le fait pour le visage, mais on oublie souvent notre poitrine, nos bras, notre ventre, notre dos, bref les zones où l’acné corporelle peut apparaître. Une lotion tonifiante viendra exfolier doucement la peau, empêchant les pores de se bloquer. Votre peau aura moins tendance à produire un excès de sébum qui peut créer des boutons.

Solution tonique de Clinique, 23$, sephora.com

via pharmaprix

Solution clarifiante antiacné de Neostrata, 32$, beauté.pharmaprix.ca

5. Essayer les outils à microaiguilles

Si les pores de votre décolleté, de vos bras ou de votre dos sont dilatés et que la saleté s’y accumule, un outil avec microaiguilles peut répondre à vos besoins. L’outil, qui paraît intimidant à la base, peut vraiment transformer votre peau et grandement réduire la taille de vos pores. Les aiguilles créent des microperforations dans la peau qui accélèrent la régénération des cellules et améliorent la texture de l'épiderme.

nurse jamie

Étampe à microaiguilles de Nurse Jamie, 60$, en ligne

Dermaroller pour le visage et le corps, 33$, amazon.ca

Des vidéos qui pourraient vous intéresser:

23 vedettes qui ont complètement changé de tête en 2020

s

Les 19 transformations capillaires les plus radicales des stars

s

Ces 21 stars québécoises ont pris la pose en maillot de bain sur Instagram