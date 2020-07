10 trucs pour faire tenir son maquillage quand il fait plus de 30°C l'été

La chaleur estivale n’est souvent pas la meilleure amie de notre mise en beauté et on doit parfois se résoudre à avoir l’air d’un panda après seulement quelques minutes passées sous le soleil.

Heureusement, de nombreux produits et trucs pratiques permettent de garder son maquillage frais plus longtemps, même quand le mercure dépasse les 30 degrés.

Envie d’avoir l’air «flawless» peu importe les conditions météo?

Voici comment faire tenir son maquillage quand il fait plus de 30 °C l’été:

1. Appliquer un bon SPF non gras et conçu pour le visage.

Il est important de protéger sa peau des rayons UVA et UVB, peu importe les conditions météo. Pour s’assurer que notre crème solaire ne vient pas ruiner notre maquillage, on choisit un produit sans huile, conçu spécialement pour le visage. Optez également pour une lotion au fini mat, de préférence.

Écran solaire Hydro Boost de Neutrogena, 15$ en ligne.

2. Appliquer une base conçue pour régulariser le sébum et la sueur.

La préparation de la peau est essentielle pour s’assurer d’avoir un maquillage qui tient le plus longtemps possible. Plusieurs bases de maquillage sont faites pour réguler le sébum et la sueur.

Base pour maquillage matifiante Poreless de Tarte, 42$ chez Sephora.

On n’oublie pas non plus nos paupières, qui ont tendance à produire beaucoup plus d’huile durant les grandes chaleurs. Si vous appliquez un ligneur pour les yeux ou des ombres à paupières, c’est un must.

Base hydrofuge pour paupières Proof it! de Nyx, 10$ en ligne.

4. Utiliser des produits en crème

Mélangés à la sueur, les produits de beauté en poudre ont tendance à devenir «cakey». Pour garder un fini le plus naturel possible, on opte pour un fond de teint, blush et bronzeur en crème et longue tenue. Il est important que ces produits soient sans huile!

Blush en crème Cheek Heat de Maybelline dans la teinte Nude Burn, 9$ en ligne.

5. La poudre libre est essentielle

Pour venir fixer notre maquillage, on applique généreusement de la poudre libre sur les zones grasses du visage et on la laisse pendant au moins 5 minutes, le temps qu’elle vienne bien fixer nos produits en crème.

Poudre Fit Me de Maybelline, en rabais à 6$ en ligne.

6. Y aller généreusement avec le vaporisateur fixateur de maquillage

Pour enlever l’effet poudreux, on applique ensuite un vaporisateur fixateur de maquillage longue durée. Pour un résultat optimal, on en applique entre chaque étape de notre maquillage, en laissant bien le temps au produit de sécher entre les couches.

Spray fixateur de maquillage De-Slick par Urban Decay, 20$ en ligne.

7. Appliquer son fard à paupières avec un pinceau mouillé

Pour maximiser la tenue et la pigmentation de nos ombres à paupières, on mouille notre pinceau à l’aide de notre brume pour le visage. On conseille aussi de choisir des ombres à paupières avec un fini perle ou brillant.

8. Éviter les couleurs foncées ou intenses.

On essaie de pas y aller pour des looks un peu trop «funky» qui laisseront rapidement transparaître que notre maquillage n’est plus très frais. Donc, pas de bleu royal sur les yeux et de blush foncé : on sélectionne plutôt des ombres pâles et lumineuses.

9. Utiliser un mascara hydrofuge

Même si le démaquillage est une tâche ardue quand on utilise une formule «waterproof», elle est tout de même essentielle lors de canicule si on ne veut pas avoir l’air d’un raton après quelques heures à la chaleur!

Mascara hydrofuge Great Lash de Maybelline, 5$ en ligne.

10. Absorber l’excès d’huile au courant de la journée avec des lingettes conçues à cet effet.

Bien que toutes les précautions prises au départ vont énormément aider la tenue de votre maquillage, vous risquez tout de même d’avoir besoin de retouches au courant de la journée. On s’arme donc de feuilles absorbantes et de poudre pour garder le «shine» loin de notre visage.

Lingettes absorbantes de Clean & Clear, 7$ en ligne.