25 accessoires pour briller de mille feux à votre bal de finissants

La saison des bals de finissants est finalement à nos portes et, même si la robe doit être la pièce qui vole la vedette, il est important de l’harmoniser avec de jolis accessoires pour lui donner le moment de gloire qu’elle mérite.

Voici 25 accessoires qui viendront compléter votre look:

Boucles d’oreilles

Si vous avez opté pour une robe remplie de petits détails qui ne permet pas le port d’un collier, rien de mieux qu’une jolie paire de boucles d’oreilles pour complimenter votre look.

1. Boucles d'oreilles longues, 7,99$

2. Boucles d'oreilles métalliques ovales, 24$

3. Boucles d'oreilles ovales en métal et résine, 26$

4. Boucles d'oreilles «cuff», 13$

Accessoires pour les cheveux

Si votre coiffure est plutôt classique, optez pour un bijou pour les cheveux comme un ruban ou un bandeau pour embellir votre chevelure.

On copie sans hésiter la coiffure de Millie Bobby Brown qui a volé le show aux derniers SAG Awards.

5. Barettes avec cristaux, 14,99$

6. Élastique avec foulard, 10$

7. Passe bijoutée, 36$

8. Tiare avec peigne, 95$

Colliers

Agencé à une robe décolletée ou tout simplement pour ajouter un petit punch à votre look, la superposition de colliers est la façon cool d'arborer ces bijoux.

On évite de choisir un collier qui «fitte» avec les bracelets et les boucles d’oreilles, pour ne pas être trop quétaine.

9. Collier court en perles, 40$

10. Collier avec anneau, 28$

11. Collier multi-rangs, 28$

12. Collier Honey de Mejuri, 85$

Chaussures

Contrairement aux autres accessoires, les chaussures sont indispensables. Que vous optiez pour des talons plats ou hauts, l’important est d’être confo pour marcher et danser toute la soirée.

D’ailleurs, celles qui aimeraient prendre quelques centimètres sans mettre des talons hauts pourront choisir des souliers à plateforme.

13. Sandales nues avec diamants, 95$

14. Talons hauts blanc, 60$

15. Sandales dorées, 70$

16. Sandales en satin, 40$

17. Mule en vinyle, 50$

Bracelets et bagues

Pour compléter le look parfait pour le grand soir, quoi de mieux qu’un petit bijou au poignet ou sur les doigts? Si la robe est simple, le bracelet peut être assez détaillé et extravagant. Si c'est le contraire, il est mieux d'y aller avec une option simple et épurée.

18. Bagues avec feuille rosegold, 13$

via Le Château

19. Lot de 9 bagues, 13$

via H&M

20. Bague avec pierre, 26$

via Zara

Sacs à main

21. Sac à main en cuir vernis, 55$

via Le Château

22. Sac en bandoulière rouge, 23$

via H&M

23. Sac en bandoulière pour téléphone, 46$

via Zara

24. Petit sac à main argenté, 70$

via Le Château

25. Sac en satin, 68$