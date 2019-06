Comme vous avez probablement déjà acheté votre maillot de bain en vue de l'été, il serait dommage de le porter que pour vous baigner. Ne perdez pas une minute de plus et intégrez-le dans l'un de vos outfits printaniers pour un look de feu garanti.

Voici donc les cinq manières subtiles, mais vraiment hot, de porter son maillot de bain dans la vie de tous les jours:

1. Sous un vêtement transparent

Une publication partagée par WindsorStore.com (@windsorstore) le 31 Mars 2018 à 11 :28 PDT

Si vous êtes une adepte de la transparence, pourquoi ne pas agencer votre maillot à un haut en maille, en chiffon, en dentelle ou en macramé? Vous vous sentirez couverte, mais en laissant tout de même apercevoir ce bikini soigneusement magasiné des mois d’avance.

2. Comme un bodysuit

Une publication partagée par Hailey Baldwin (@haileybaldwin) le 4 Juil. 2017 à 7 :30 PDT

On paye déjà très cher notre maillot de bain une-pièce, pourquoi débourser des sous supplémentaires pour un bodysuit quand il impossible de les différencier? Il suffit de l'agencer avec une jolie paire de shorts en jean et le tour est joué!

3. Avec un vêtement de sport

En plus d’être pratique, cette option est ultra-confo. C'est simple: on enfile notre maillot de bain une-pièce ou un bikini sous des shorts, des pantalons sports et un crop top. À la fois prête à se baigner ou à profiter d’une belle journée entre amis.

4. Avec des vêtements streetstyle

Une publication partagée par C.☽ (@cindycournoyer) le 14 Mai 2017 à 7 :59 PDT

Cette façon de le porter est le summum de l’incognito. Il suffit d’arborer son haut de maillot sous une salopette, comme croptop avec des mom jeans taille haute ou tout simplement, avec une jolie jupe et une veste en jean.

5. Comme un bandeau

Une publication partagée par Gigi Hadid (@gigihadid) le 16 Avril 2018 à 4 :59 PDT

Il peut sembler parfois intimidant de porter un décolleté ultra-plongeant. La solution? Le maillot de bain bandeau! Suffit de le mettre sous votre haut échancré et vous voilà enfin beaucoup plus à l’aise de rocker votre décolleté!

