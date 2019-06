Voici 15 choses à savoir avant de se teindre les cheveux en gris

Impossible, cette saison, de passer à côté du gris, la coloration hyper convoitée par nos vedettes préfs.

Ça fait un moment déjà que je pense à passer au «silver». J'ai donc pris rendez-vous avec Rodrigo Araneda, ambassadeur de la marque Wella et propriétaire du salon de coiffure ÖLAb, afin de mettre cette colo à l’épreuve.

J'en ai par ailleurs profité pour obtenir ses 15 meilleurs conseils avant d’effectuer un changement capillaire radical chez son coloriste.

Avant la transformation

1. Pour ceux et celles dont les cheveux sont asséchés, il est primordial de faire plusieurs traitements une ou deux semaines avant le rendez-vous, pour donner une dose de vitalité à sa chevelure. Pour ma part, mes cheveux étaient vierges, donc prêts à recevoir la coloration sans traitement.

2. Il est également conseillé de ne pas se laver la tête dans les deux à trois jours qui précèdent la rencontre, pour garder le plus de sébum possible, ce qui créera une couche protectrice sur votre cuir chevelu. De cette façon, on évite les brûlures au moment de la décoloration. Testé et approuvé!

3. Pour gérer mes attentes, j'ai apporté des photos d’inspiration de la coloration désirée. J'ai essayé le plus possible de choisir une personne ayant le même teint que moi, afin d’arriver au même résultat. P.-S. Attention aux filtres Instagram: ils sont souvent trompeurs!

Pendant le changement capillaire

4. Armez-vous de patience! Ça m'a pris une demi-journée (4 h) pour arriver au gris de mes rêves. Assurez-vous donc de disposer de tout votre temps, pour avoir la tête libre.

5. Si vous êtes habituellement sensible du cuir chevelu comme moi, évitez de boire du café pendant la séance, puisque la caféine dilate les vaisseaux sanguins, ce qui permettrait au produit de pénétrer davantage (on ne le souhaite pas).

Résultat? Votre fond de tête sera irrité et deviendra plus sensible. Il est donc préférable de boire de l’eau froide tout au long de la séance.

6. Comme mes cheveux ont dû être décolorés plusieurs fois pour atteindre le blanc le plus pur possible, mon coloriste a utilisé le produit Wellaplex, un additif qui a protégé mes cheveux pendant la décoloration et qui a rebâti les ponts internes par la suite.

7. Le secret, pour obtenir une décoloration optimale, est de garder le produit le plus longtemps possible sur ses cheveux. Après deux décolorations d'une heure, j'ai vu une énorme différence sur la blancheur de ma chevelure.

8. Rodrigo conseille de garder le petit bonnet en plastique durant l’attente, afin de conserver une température élevée qui aide le décolorant à pénétrer plus facilement. À ne pas négliger!

9. Une fois le degré de décoloration désiré atteint, il m'a appliqué un toner pour enlever le jaune afin d'avoir un beau silver. J'ai gardé le nuanceur environ 10 minutes.

10. Comme le produit de décoloration est très alcalin, l'ambassadeur de Wella a utilisé un traitement post-décolorant acide dans mes cheveux (comme celui que l'on voit dans la photo ci-dessus), qui a permis d’équilibrer le pH de ma tête et, par la même occasion, de fermer la cuticule de mon cheveu.

Après la coloration

11. Sans surprise, vous constaterez que la texture de votre chevelure a changé. Pour ma part, mes cheveux ont plus de corps, donc ils sont plus faciles à coiffer.

12. Comme j'ai enlevé beaucoup de protéines à mes cheveux en les décolorant, j'utilise un traitement protéiné au moins une fois par semaine.

13. Pour garder le fameux gris le plus longtemps possible, j'utilise un shampoing violet, qui neutralise le jaune, et un conditionneur pigmenté.

14. Comme le gris risque de ne rester que deux semaines, prenez un rendez-vous avec votre coloriste pour une nouvelle application de toner. Ça ne prend que cinq minutes à réaliser. Assez rapide, merci!

15. Également, pour garder ma chevelure en santé, j'utilise une fois par semaine le traitement fusion de Wella (19 $ en salon), qui reconstruit les ponts à l’intérieur de mes cheveux.

Finalement, si vous avez les cheveux noirs, vous devrez être très patient, car vous devrez franchir plusieurs étapes avant d’atteindre le résultat désiré, ce qui peut se traduire par plusieurs mois de travail.

Vous ne voudriez surtout pas avoir les cheveux cassés ou endommagés!