Voici pourquoi vous devez vous entraîner avec votre gang

Quand vient le temps d'aller au gym ou faire du sport, faites-le donc avec votre gang!

Une étude scientifique publiée dans le magazine Nature Communications a démontré que la présence d’amis autour de soi lors d’une séance d’entraînement influençait l’intensité et la motivation des participants.

Les scientifiques ont collecté des données provenant d’un populaire réseau social pour coureurs. Ils ont analysé les habitudes sportives quotidiennes de plus d’un million de personnes qui ont parcouru plus de 350 millions de kilomètres enregistrés sur une période de cinq ans et ont constaté que l’exercice est «socialement contagieux».

Ils ont découvert que ceux qui s’entraînaient seuls trouvaient que le temps plus long lors de leur séance sportive, comparativement à ceux qui faisaient du sport avec leurs amis. Ceux qui ont partagé l’effort avec leurs amis se disent moins fatigués après l’exercice.

Ils ont aussi moins tendance à écourter leur séance que s’ils étaient seuls et même à pousser leur effort encore plus loin. Tiens, tiens!

L’étude a aussi remarqué que les hommes étaient influencés par leur entourage féminin et masculin, tandis que les femmes étaient seulement influencées par d’autres femmes.

Une raison de plus de traîner ta BFF lors de ta prochaine séance de spinning!