Voici ce que la couleur de vos vêtements révèle sur votre personnalité

Pour certain, leur garde-robe ressemblent à un arc-en-ciel alors que d'autres ne portent que du noir. Mais saviez vous que les couleurs que les gens portent au quotidien en révèlent beaucoup plus sur leur personnalité qu’ils ne le croient?

Inconsciemment, les gens envoient des messages subliminaux au reste du monde lorsqu'ils choisissent de porter du jaune un matin.

En fait, les couleurs sont des stimulants visuels et peuvent encourager la colère, la passion ou encore le calme. Ce n’est pas pour rien qu’il vous soit sûrement arrivé de vouloir porter du gris une journée que vous aviez le moral à plat.

Les couleurs peuvent d’une part révéler les forces de la personne, mais aussi les faiblesses.

Voici donc un petit guide pour comprendre l’humeur des gens.

1. Noir

C’est souvent la couleur la plus présente dans une garde-robe et c’est bien comme ça! Le noir reflète la force, l’élégance, le contrôle et l’autorité. Bref, celui ou celle qui porte du noir donne l’impression d’être indépendant et d'avoir le contrôle de sa vie.

2. Bleu

C’est la couleur de la loyauté, la paix d’esprit, la confiance et du positivisme. Les personnes qui portent du bleu sont faciles d’approche et ultra sympathiques.

3. Gris

Si on a tendance à parler de «zone grise» pour exprimer la neutralité, on peut dire de même des vêtements gris. Une tenue avec beaucoup de couleurs grisâtres montre un état de platitude ou encore de dépression.

Par contre, agencé avec d’autres couleurs pâles, le gris peut être perçu comme relaxant.

4. Vert

C’est LA couleur accueillante! En portant du vert, vous allez automatiquement attirer les confidences puisque c’est la teinte qui reflète l’écoute. C’est également la couleur du charisme, du calme et de la paix d’esprit.

5. Orange

Symbole même de positivisme, cette couleur flamboyante représente les personnes sociables qui ont un grand besoin de sortir leur fou.

6. Rose

En osant le rose, vous montrez non seulement votre désir d’aimer les autres autour de vous, mais aussi votre besoin d’être apprécié par votre entourage.

7. Mauve

C’est la couleur de la royauté. Celui ou celle qui la porte montre un aspect de lui plus intuitif et spirituel.

8. Rouge

Sans surprise, le rouge est la couleur de l’impulsion, la passion, la colère, mais aussi de la sensualité. On a juste à penser à la St-Valentin! Si le rouge aide celui ou celle qui le porte à se sentir plus confiant, la couleur met aussi la personne dans un état d’esprit qui n’est pas nécessairement compris par les autres.

9. Blanc

Emblème de pureté et de simplicité, le blanc a toujours un effet positif sur les gens autour de vous. Ceux qui choisissent cette couleur sont souvent ouverts, courageux et sincères.

10. Jaune

Cette couleur est l’incarnation de l’intelligence et donne de l’énergie à votre journée. Elle est donc idéale lors des examens de fin de session, puisqu’elle aide à la concentration.

Bref, même si les choix de couleurs d’une tenue sont souvent faits inconsciemment, le subconscient se dirige automatiquement vers des couleurs qui reflètent l’état d’esprit du moment.

C’est la raison pourquoi une journée vous pouvez vous sentir «flawless» dans une tenue et le jour suivant vous vous demandez pourquoi vous avez acheté ce vêtement.

