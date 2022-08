Selon la science, voici après combien de temps d’amitié une personne devient votre BFF

Si vous pensez que vous avez eu le coup de foudre pour votre BFF, pas si vite. Selon une étude américaine, il faudrait passer un nombre minimum d'heures avec une personne avant de pouvoir la considérer comme sa meilleure amie.

Jeffrey Hall, professeur à l’université du Kansas et responsable de cette étude, a sondé plus de 355 adultes ayant déménagé au cours des six derniers mois et qui cherchaient des amis dans leur nouveau quartier. Les participants ont été interrogés sur leurs nouvelles relations, sur les heures qu’ils ont passées avec leurs connaissances et sur les activités auxquelles ils ont participé.

Ils ont ensuite été invités à évaluer leurs nouvelles relations selon l’une des quatre catégories suivantes: connaissance, ami occasionnel, ami et ami proche. Le nombre d’heures nécessaires à la transition d’un niveau ou d’un stade d’amitié à un autre a ensuite été estimé en fonction des réponses des participants.

Grâce aux données recueillies, le chercheur a pu déterminer combien de temps devait s’écouler entre la rencontre et le moment où il est acceptable de s’autoproclamer BFF.

Selon l’étude, il faudrait passer 50 heures de temps de qualité avec un inconnu, ce qui exclut le temps passé au travail ou à l’école, avant qu’il ne devienne une connaissance ou un ami occasionnel. Il faut passer 90 heures pour enfin sceller officiellement une amitié. Et finalement, c’est après 200 heures de temps passé à se côtoyer qu’on devient de très bons amis, ou meilleurs amis. Autrement dit, avant ça, pas question de dévoiler vos plus grands secrets à cette personne!

Conclusion? Pour développer une amitié réelle et sincère, il faut mettre des efforts et investir du temps avec ces personnes. En plus, plus vous entretenez vos amitiés longtemps, plus vous serez heureux.

En gros, plus de temps de qualité = meilleures amitiés = vie plus heureuse. Tenez-vous-le pour dit!

