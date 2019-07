Si vous êtes abonnées à quelques adeptes de fitness sur Instagram, vous avez sans aucun doute vu passer la marque de vêtements de sport anglaise Gym Shark, reconnue pour ses leggings ultra-modelant.

Cette marque est portée par des sportives de tout acabit, de l’entraîneuse privée de Kim Kardashian aux youtubeuses.

L’attrait de la marque, selon ces dernières? Le prix relativement abordable de ses produits (on le sait que du linge de sport, ce n’est pas donné!) et sa promesse d’offrir les leggings les plus flatteurs pour vos fessiers.

Leur pièce phare, les leggings, se détaille entre 38 $ à 55 $ US et les hauts entre 24 $ et 50 $ US.

Les fameux leggings «FLEX» sont censés donner un derrière de rêve à celles qui les portent. Le design sur le vêtement offre un effet «contour» dans la région postérieure et l’impression d’un derrière plus rebondi.

Leurs coloris pastel et ombré sortent également de l’ordinaire, ce qui vous permet de vous démarquer dans la salle de gym.

Le petit bémol est que l’attrait est si grand pour la marque actuellement qu’il est difficile de trouver sa taille dans les modèles les plus populaires...

Les collections Gym Shark sont dispo en ligne, juste par ici!