Les cerveaux de BFFs fonctionnent de la même manière selon une étude

Avez-vous déjà eu l’impression que vous étiez connecté de manière presque psychique avec votre BFF?

Selon une étude publiée par le magazine Nature Communication, ce n’est pas une coïncidence. Le cerveau des amis réagirait de manière similaire devant différentes situations.

Généralement, nos amis les plus proches sont ceux avec qui on partage de nombreuses similitudes et cette connexion se construit généralement avec des individus du même âge, du même sexe et de la même origine ethnique. Même si il y a des exceptions, of course, de nombreuses études montrent que les groupes d’humains entretiennent des relations privilégiées avec les gens qui leur ressemblent.

Les neuro-scientifiques et les chercheurs qui ont mené l’étude ont été capables de prédire à quel point deux individus étaient proches ou non, en se basant sur des réponses cérébrales. Cette analyse se rapproche également de la théorie de «l’homophilie», un concept qui assure que les gens ont tendance à s’associer avec des personnes qui leur sont semblables.

Qu'est-ce que cela veut dire?

Pour tirer ces conclusions, les chercheurs ont demandé à 279 étudiants de préciser avec qui ils étaient amis. Les élèves ont ensuite été invités à regarder plusieurs vidéos : comédies, documentaires, vidéoclip et débats. Les extraits devaient provoquer chez les téléspectateurs des réactions et des émotions.

Afin d’analyser les réponses mentales des participants, les chercheurs ont utilisé l’Imagerie par résonance magnétique [IRM] qui scannait le cerveau des sujets durant les différentes projections.

Si les connexions des neurones s’allumaient de la même manière durant l’IRM chez les deux individus dans les zones concernées, il y avait un match. Les vrais amis percevaient et répondaient de manière exceptionnellement similaire aux vidéos. Leurs neurones réagissaient aux mêmes stimuli.

En gros, ta BFF et toi pensez, interprétez et réagissez émotionnellement de la même manière à certaines situations. C’est pour ça que vous êtes connectées !

