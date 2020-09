Les 20 couples de stars les plus stylés du Québec et d’Hollywood

Quand on s'aime, pourquoi ne pas en profiter pour avoir un style vestimentaire tendance et qui «match»? C'est le cas de ces 20 couples qui, en plus d’avoir un très beau style, sont si inspirants à voir aller.

Ces couples d'ici et d'ailleurs se démarquent par leur sens de la mode incroyable!

Voici les 20 couples de stars les plus stylés:

1. Milaydie et Justin Tremblay

2. Maud Poulin et son chum Gabriel

3. Demi Lovato et Max Ehrich

4. Noemie Lacerte et Alexandre Nichols

5. Lili-Ann de Francesco et Mathieu Olaechea

6. Nicola Peltz et Brooklyn Beckham

7. Sophie Nélisse et son chum Clovis Henrard

8. Gigi Hadid et Zayn Malik

Une publication partagée par Gigi Hadid (@gigihadid) le 5 Mars 2017 à 5 :13 PST

9- Marina Bastarache et Lou-Pascal Tremblay

10. Justin Bieber et Hailey Bieber

11. Claudia Tihan et Samuel Olaechea

12. Joe Jonas et Sophie Turner

13. Antoine Pilon et Catherine Brunet

14. Natalia Dyer et Charlie Heaton

15. Antoine Desrochers et Sabrina Bégin Tejeda

16. Lana Condor et Anthony De La Torre

17. Carl Arseneault et Isaac Hub

18. Rafaëlle Roy et Joffrey Charles

19. Ariana Grande et Dalton Gomez

20. KJ Apa et la mannequin Clara Berry

