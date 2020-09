Découvrez quelle est la couleur de vêtements la plus attirante selon une étude

Si votre garde-robe est très peu colorée, sachez qu’aux yeux de votre entourage vous dégagez une grande confiance en vous, ce qui vous rend plus sexy et attirant.

En effet, selon une étude réalisée auprès de 1000 personnes sur la perception des couleurs, porter du noir n’a que des effets positifs sur ce que vous dégagez. Pour arriver à ces conclusions, les participants étaient invités à associer des couleurs à des qualités.

Ainsi, les adeptes du look «all black» sont perçus comme étant plus confiants, intelligents et sexy, et sont rarement associés à des défauts comme l’arrogance.

BTSO

56 % des répondants ont choisi le noir comme couleur représentative de la confiance. 64 % des hommes croient que les femmes qui portent du noir ont plus confiance en elles et 48 % des femmes pensent la même chose chez le sexe opposé.

BTSO

Pour ce qui est de l’attirance physique, la majorité des femmes préfèrent leur homme tout de noir vêtu. Or, même si le rouge domine chez les hommes, le noir se hisse tout de même en deuxième position chez la gent masculine.

BTSO

Enfin, les gens dont le noir est la couleur de prédilection sont également perçus comme étant plus intelligents. 45 % des répondants s’entendent sur cette conclusion.

Le bleu et le blanc arrivent en deuxième et troisième position, alors si vous n'êtes pas fan du noir, d'autres options s'offrent à vous!

Ne manquez pas nos dernières vidéos:

s