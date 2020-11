Les 15 meilleures boutiques en ligne où faire votre magasinage des Fêtes

Si vous préférez éviter d’affronter les foules du centre commercial durant le temps des Fêtes, on a répertorié les meilleurs sites web où trouver vos cadeaux de Noël.

Une séance de magasinage bien au chaud dans le confort de sa maison, on dit oui!

Cette liste de 15 sites, dont certains locaux, regorge d'idées de cadeaux originaux qui feront plaisir à tout le monde sur votre liste. Les voici:

Pour faire le plein de maquillage ou de soins pour la personne qui adore le maquillage de votre vie, c'est l'endroit idéal! On profite surtout des ensembles beauté qui sont exclusifs au temps des Fêtes pour gâter nos proches.

Cette année, si votre mission est de faire des cadeaux 100% québécois, allez faire un tour sur Signé Local, un «centre d’achat» en ligne qui compte plus de 350 entreprises d’ici.

Pour les fanas de beauté, mode, déco et gadgets, Amazon est littéralement la caverne d’Ali Baba en termes de produits inusités. Pour celles qui aiment tester de nouvelles choses, c’est un incontournable!

Pour combler la fashionista de votre entourage, rendez-vous sur le site d’Unicorn où vous trouverez des pièces uniques de designers canadiens.

Ce n’est pas un secret pour personne, le comptoir beauté de La Baie est très complet, sans parler des marques mode très tendance qu’ils tiennent en magasin. Salut Topshop!

Ce qu’on adore de cette boutique en ligne, c’est que tout est créé par des artisans et des designers québécois. On retrouve entre autres des vêtements stylés, des soins de beauté, des accessoires de maison et plus encore.

Etsy est le site par excellence pour trouver des items mode et beauté à prix abordables faits par des artisans d'ici et d'ailleurs. On peut même chercher par région pour s'assurer de se procurer des cadeaux 100% québécois!

Cette boutique en ligne basée à Montréal regroupe une tonne de produits et marques soucieuses de l'environnement, et en grande majorité d'origine canadienne. De plus, ils ont maintenant leur marque maison de produits pour le corps et le bain. On adore!

Crée par les influenceuses Cindy Cournoyer et Lucie Rhéaume, cette marque propose des accessoires, des tuques et des vêtements aussi confortables que beaux.

Un grand classique! Qui n'aime pas recevoir un beau sac ou encore de magnifiques accessoires pour le temps des Fêtes. Il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup plus que des chaussures chez Aldo!



Ce salon d'esthétique et de manucure est aussi une boutique qui propose des vêtements, des magnifiques bijoux de leur marque locale Treasure Box, ainsi que des produits pour se faire les ongles à la maison. Un must!

Oui, on connait Simons comme un magasin de vêtements et déco, mais ils ont aussi la boutique Fabrique 1840 qui met de l'avant les créateurs d'ici. Chandelles, objets pour la maison, accessoires, produits de beauté... tout y est!

La boutique montréalaise propose des vêtements «basics» qui sont à la fois intemporels et tendance. On peut facilement trouver un morceau qui deviendra le favori de nos proches!

Les trouvailles qu'on peut faire sur ce site sont infinies. Vous y dénicherez des morceaux de designers rares et en demande! Il faut un budget un peu plus élevé, mais en fouillant, on peut trouver des items à petits prix!

Un bon livre est toujours un cadeau très apprécié, mais que dire des beaux cahiers, crayons, items mode, déco, et tout le reste qu'on trouve sur Indigo! On aime particulièrement la section de suggestions cadeaux pour lui, elle ou iel. Vous saurez sans contredits y trouver un cadeau spécial.

