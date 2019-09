[VIDÉO] Voici comment avoir des cheveux parfaits d’Instababe

Parce que l’automne nous donne toutes envie de changer de tête, on a rendu visite à l’un des coloristes les plus prisés du Québec pour lui soutirer ses top conseils cheveux.

Louangé pour ses ombrés sexy à la Victoria’s Secret, Max Gourgues connaît un succès monstre avec des dizaines de millliers d’abonnés Instagram et une liste d’attente interminable de filles qui meurent d’envie de se faire relooker par lui.

On a réussi à mettre le grappin sur le magicien des mèches le temps d’un avant-midi et il nous a gentiment dévoilé ses secrets pour avoir une colo de feu. Il en même profité pour me «pimper» la crinière. (#fillelapluschanceuseever).