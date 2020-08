[QUIZ] Quelle tendance de l'automne 2020 êtes-vous?

Quiz

Le complet

La robe fleurie

Le look années 70

Le pantalon de sport

Vous devriez adopter le tailleur «over sized». Coloré ou à motif, le tailleur se décline à toutes les sauces cette saison. On l’agence à des espadrilles ou à des bottillons pour casser son côté trop chic, ou on se la joue glam avec des talons hauts.

Vous devriez adopter le look cavalère! Chic, mais décontracté en même temps, on recrée ce look en portant des morceaux classiques et indémodables dans des teintes neutres. On complète le tout avec une belle botte d'équitation et le tour est joué!

Vous devriez adopter le look «grunge». On porte un t-shirt de groupe de musique, des jeans style années 80, du cuir, des chemises à carreaux, tout y passe! Il ne faut surtout pas oublier une paire de bottes Dr. Martens pour ce look parfait pour les rebelles.

Vous devriez adopter look mou. Plutôt que de le porter seulement dans le confort de sa maison, les fashionistas font monter sa cote style avec des bottes à talons et un haut un brin sexy. Faites comme elles et osez la tendance athlé-chic.

https://m1.quebecormedia.com/emp/emp/a6f38fc4dfc432b32f0151e818c0568f733e4bb7-e074-4835-b37d-b6f367660458_ORIGINAL.jpg

https://m1.quebecormedia.com/emp/emp/2552623a9bf54eea84f33e33857529c11a6a0f53-ad7a-4e45-b9ac-23bf35846dfc_ORIGINAL.jpg

https://m1.quebecormedia.com/emp/emp/314181d899d1657ef22c43ecd730bf098a5d9fa4-09b0-4763-9a13-0bc9a5324def_ORIGINAL.jpg

https://m1.quebecormedia.com/emp/emp/3b24c703afa83ecee6e346bbe78125cdd829574d-64a8-4594-b91f-a7b06dcd1941_ORIGINAL.jpg