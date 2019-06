15 choses à savoir avant de te faire tatouer

Ces temps-ci, on dirait bien que tout le monde a un tatouage. Si l’envie vous prend également, il y a plusieurs choses à prendre en considération avant de prendre un rendez-vous.

Pas besoin de mentionner qu’un tattoo, c’est pour la vie. Il faut donc être certain d’aimer le résultat.

Voici donc 15 choses qu’il faut savoir avant de passer à l’acte:

1. Ça peut être long avant d’avoir un rendez-vous

Une fois que tu as choisi ton artiste (Instagram est un très bel endroit pour le/la trouver!), prépare-toi à attendre plusieurs mois avant de pouvoir te faire tatouer.

2. Ne montre jamais des photos d’autres artistes pour partager tes inspirations

Les tatoueurs sont fiers de leur travail (avec raison!). Quand tu envoies ton courriel pour faire ta demande, évite d'envoyer des photos d'autres artistes à titre d'inspiration.

3. Parfois, il est préférable de rencontrer le tatoueur avant

Tu peux demander une consultation avant ton tatouage, surtout si c'est pour une grosse pièce compliquée. Pour un petit truc, ce n'est pas nécessaire.

4. Le tatoueur sait des choses que tu ne sais pas

Tu as peut-être une idée en tête pour l'emplacement ou la grosseur du tatouage, mais ton artiste en sait plus que toi. Si jamais il ou elle t'explique que le dessin serait plus à son avantage ailleurs, fais-lui confiance. Il y a de très grandes chances qu'il ou elle ait raison!

5. Ça fait MAL, alors évite ces zones si tu es intolérante

Se faire tatouer, c'est douloureux. La sensation va d'une égratignure, à celle de se faire trancher la peau par un scalpel. Si c'est ton premier tattoo, ou que tu es intolérante à la douleur, évite les côtes. Les pieds et les mains font aussi très mal.

6. Ça coûte cher (et il faut laisser du pourboire!)

Les services d'un bon tatoueur coûtent un minimum de 100$ (ça dépend de la taille du tattoo). Il faut aussi laisser du pourboire, environ 20%.

7. Ne boit pas d’alcool la veille du tattoo

L'alcool dilue le sang. Si tu es «hangover» au moment de te faire tatouer, tu vas saigner profusément ce qui réduit la visibilité de ton artiste. En plus, cela ralentit la cicatrisation. À éviter!

8. L’artiste va te raser

Peu importe où est le tatouage, l'artiste va te raser avant pour être certain(e) de travailler sur une surface lisse.

9. Cela peut prendre plusieurs heures

Même si c'est un petit tattoo, il faut considérer le temps que cela va prendre. L'artiste va te montrer son dessin, tu peux demander des changements. Ensuite, il ou elle va t'appliquer le stencil sur la peau pour que tu vois si tu aimes l'emplacement ou non. Après ça tu vas te faire raser, t'installer confortablement sur la table. Pendant le tatouage, l'artiste va peut-être vouloir prendre une pause, toi aussi... C'est une affaire de plusieurs heures!

10. Il se pourrait que ça prenne plusieurs étapes

Surtout si tu choisis une pièce colorée, ou de grande taille, l'artiste pourrait te demander de le faire en 2 (ou plus) rendez-vous. Cela peut aussi être une option si tu es intolérante à la douleur!

11. Il faut préparer sa journée

Il faut prendre en considération le temps que cela prend, mais aussi son confort personnel. Habille-toi en conséquence (par exemple, une camisole si c’est sur le bras) et en mou. Tu peux aussi avoir sur toi une bouteille d’eau, un snack et de la musique pour passer le temps!

12. Tu dois en prendre soin

L’artiste va toujours te donner ses indications pour en prendre soin après. En gros, il faut le laisser couvert (l’artiste s’en occupera!) pendant plusieurs heures. Ensuite, il faut le nettoyer avec un savon sans parfum. Par la suite, il faut le laisser sécher pendant quelques jours, puis l’hydrater avec une crème encore une fois, sans parfum.

13. Il faut éviter le soleil après

Pour qu’un tatouage guérisse bien, surtout s'il a des couleurs, il faut éviter le gros soleil et la baignade pendant les mois qui suivent. Si vous n’avez pas le choix, mettez de la crème solaire avec un haut FPS!

14. Le tattoo va disparaître plus vite à certains endroits

Là où la peau est plus épaisse, comme la main, les doigts, le derrière de la cheville, où aux endroits qui frottent souvent, comme le poignet si vous passez beaucoup de temps à l’ordi, le tatouage va s’effacer plus vite qu’ailleurs.

15. Les «touch up» sont compris dans le prix!

Après un mois environ, votre tattoo devrait être guérit. C’est à ce moment que vous allez voir si vous avez besoin d’une retouche! Celles-ci sont comprises dans le prix, donc n’hésitez pas à contacter votre artiste.

Bon tatouage!