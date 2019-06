En regardant un peu les Instagram de nos vedettes et influenceuses préférées, on se rend rapidement compte que la tendance néon est plus présente que jamais cet été!

Les coloris vibrants se retrouvent vraiment partout, incluant sur nos maillots de bain. À la plage comme dans les festivals, on veut flasher!

Si le orange est particulièrement arborée par nos influenceuses préférées, le rose, le vert lime et le jaune surligneur restent des incontournable s quand vient le temps de magasiner un bikini qui flashe!

Envie d’essayer cette tendance peu banale?

Voici 12 maillots de bain néon pas chers à ajouter à sa garde-robe

Courtoisie

Haut sport Nike, 46$, simons.ca

Courtoisie

Ensemble néon Hoaka, 69 $US, hoaka.com

Courtoisie

Maillot orange taille haute, 25$, missguided.com

Courtoisie

Bikini jaune néon, haut 25$ et bas 23$, forever21.com

Courtoisie

Une-pièce à découpe, 39$ US, fashionova.com

Courtoisie

Bikini vert lime, 39$ (haut), urbanoutfitters.com

Courtoisie

Bikini orange néon, haut (34$) bas (20$), blazeswimear.com

Courtoisie

Une-pièce pêche néon, 46$ (+40% de rabais avec le code Save40), missguided.com

Courtoisie

Maillot vert lime, 22$, zaful.com

Courtoisie

Ensemble bikini fuchsia, 35$ US, fashionova.com

Courtoisie

Une-pièce deux couleur, 20$, zara.com

Courtoisie

Maillot jaune, 26$, zaful.com

